Зиля Валеева: «Нет человека, который не разделял бы радость от возвращения Крыма в Россию

Произошедшее 8 лет назад возвращение Крыма в Россию стало радостным событием для каждого жителя республики и страны. Отметить эту дату в рамках проводимой в Казани акции «Крымская весна» пришли самые разные поколения татарстанцев, рассказала председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она отметила светлый настрой, который сопровождает всех участников праздника воссоединения Крыма с Россией.

«Для меня Крым — это в первый раз увиденное в детстве море, это наш „Артек“, это светлые моменты. Восемь лет назад Крым вернулся в родную гавань, и не было человека, который бы не разделял этой радости», — отметила Валеева.

Она добавила, что нынешнюю годовщину татарстанцы встречают в непростое время, когда страна столкнулась с глобальными вызовами. Однако все эти сложности только еще больше сплачивают общество на благо развития России.

«Здорово, что сегодня сюда пришли выразить свою поддержку проводимому страной курсу представители разных поколений: от участников молодежных движений до заслуженных героев труда. Это люди самых разных профессий и возрастов. Мы едины и выступаем за свою страну», — заключила Зиля Валеева.

