Зиля Валеева: Некоммерческий сектор Татарстана входит в топ-3 по развитию в России

Некоммерческий сектор Татарстана входит в первую тройку по уровню развития, потенциалу и устойчивости в России. Об этом сообщила сегодня председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева на пресс-конференции, посвященной итогам работы форума «Сообщество» Приволжского федерального округа в Казани.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Участниками форума в Казани стали 2,5 тыс. человек из 81 субъекта страны. В рамках деловой программы прошли 46 мероприятий. В дискуссионных площадках участвовали 130 спикеров от Республики Татарстан, в том числе 46 представителей НКО и 44 представителя органов власти и госструктур. Некоторые дискуссионные площадки проходили при аншлагах. На форуме прозвучало 160 выступлений от представителей Татарстана», – рассказала она.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Зиля Валеева отметила, гостей интересовал опыт Татарстана в выстраивании межнационального и межконфессионального согласия.

В рамках мероприятия состоялся V Республиканский форум СОНКО, который собрал более 1,5 тыс. участников. Было организовано 13 секционных заседаний, круглых столов, панельных дискуссий в Казани, Набережных Челнах, Альметьевске, Болгаре, Елабуге и Актаныше.