Зиля Валеева: Наблюдатели гарантируют честность и прозрачность осенних выборов в Госдуму

Во время осенних выборов в Государственную Думу на территории Татарстана будут работать 18 тыс. наблюдателей, из них 3 тыс. человек направит Общественная палата республики. Большое количество наблюдателей сделает процедуру голосования максимально прозрачной и честной. Об этом журналистам ИА «Татар-информ» сообщила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

Она отметила, что выборы в российский парламент уже сейчас отличаются повышенной конкурентностью. Это связано как с участием большого количества партий (зарегистрировано в ЦИК 14 партий — прим. Т-и), так и с широким представительством партий в одномандатных округах.

«Точное число наблюдателей в республике станет известно за несколько дней до старта голосования. На выборах будет работать примерно 18 тыс. человек, из них 3 тыс. наблюдателей на участках будут от Общественной палаты РТ. Такое число наблюдателей гарантирует транспарентность и честность процедуры голосования», — отметила Зиля Валеева.

Ее дополнил глава ЦИК РТ Андрей Кондратьев, он также подчеркнул высокую важность института наблюдателей в современных российских выборах.

«Политическая партия, зарегистрировавшая федеральный список кандидатов, кандидат, зарегистрированный по соответствующему одномандатному избирательному округу, Общественная палата России и Общественные палаты субъектов России могут назначить в каждую участковую избирательную комиссию не более двух наблюдателей, которые могут следить за всеми процессами поочередно на протяжении всех дней голосования», — объяснил механизм наблюдения Кондратьев.

Он напомнил, что предстоящие выборы в Госдуму пройдут в новом формате многодневного голосования с 17 по 19 сентября 2021 года. Это позволит обеспечить безопасность избирателей в условиях пандемии коронавируса.