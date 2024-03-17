Зиля Валеева: Мы с Римзилем 46 лет вместе - сами иногда удивляемся

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Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева приняла участие в онлайн-марафоне «Выбираем семьей» на канале ТНВ. Они с мужем Римзилем Валеевым (журналист, общественный деятель - ред.) ходили голосовать в первый же день выборов.

«У нас семья большая. Римзиль вырос в семье, где было 7 детей, а у нас в доме росли три сестры. Когда еще наши дедушки были живы, на семейных праздниках нас набиралось по 100 человек. Наши отцы участвовали в Великой Отечественной войне», - рассказала Зиля ханум.

Она также поведала историю знакомства с мужем Римзилем Валеевым.

«Иногда сами даже удивляемся, что с Римзилем мы уже вместе 46 лет. Мы два журналиста создали семью. Познакомились в редакции. Потом вместе выпускали специальную стенгазету. Выполняя редакционное задание, критически относились к своей работе. Он всегда был сильным журналистом, и у меня было имя в журналистике», – рассказала она.

На просьбу дать совет молодым, как создать счастливую семью, Зиля ханум привела слова, которые для нее самой имели большое значение.

«С нами по-соседству живет поэт Ренат Харис. Мы восхищаемся его семьей. Лилия и Ренат Харисовы отметили свою бриллиантовую свадьбу. Слова Лилии, которые она тогда сказала, остались в памяти. «Девочки, выбирая спутника жизни, хорошо раскройте глаза, а когда вышли замуж, можете их прикрыть на некоторые вещи». Действительно, в семье бывает разное, когда возникает недопонимание, нельзя тут же радикально настраиваться», – сказала гостья.

Напомним, онлайн-марафон «Выбираем семьей!» стартовал в Татарстане в последний день выборов Президента России. Прямой эфир начался в 8.00 на телеканале ТНВ. В течение 12 часов перед зрителями будут выступать более 100 гостей: известные семьи Татарстана, звезды, медиаперсоны. Они придут в студию вместе со своими близкими.

Гелюза Ибрагимова