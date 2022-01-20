Зиля Валеева: «Масштаб личности Шаймиева только предстоит оценить!»

Накануне 85-летия Минтимера Шаймиева глава Общественной палаты РТ Зиля Валеева рассказала о работе и личном общении с первым Президентом Татарстана.

«У Шаймиева – огромное сердце!»

«Я помню один сельский праздник, посвященный большому урожаю… Отмечали один из серьезнейших результатов года. И много людей пригласили в Казанский театр оперы и балета с тем, чтобы отметить достижения тружеников села. Они вырастили такой хлеб, такое количество зерна – гордость всей республики! Я работала в газете и пришла на мероприятие в качестве журналиста. Вместе с министром сельского хозяйства в театре присутствовал и Минтимер Шарипович, вручавший грамоты и подарки.

Тогда на сцену из зала пригласили, наверное, не менее ста человек. Практически каждый раз, когда звучала какая-то фамилия, на лице Минтимера Шариповича читалось узнавание. «Вот в Балтасинском районе с такой фамилией есть талантливый председатель колхоза!» или «Знаю прекрасного тракториста из Черемшанского района. Ваш однофамилец», – восклицал он. А в ответ раздавалось: «Да, это мой дядя, отец, брат». Шаймиев интересовался, чем занимаются сейчас знакомые ему люди, как идут у них дела. Он знал очень многих. Причем не руководителей, а простых людей, работающих на земле и стоящих у станка.

Минтимер Шарипович обладает не просто прекрасной памятью, но и огромным сердцем. Человек – не машина, не механическое устройство. Мы храним только те образы, которые пропустили через собственную душу. Имена и лица невозможно запомнить, отвлеченно глядя поверх толпы. Нужно искренне любить тех, кто своим трудом несет всеобщее благо. Каждого, кто добросовестно выполняет свой служебный долг изо дня в день. Будь то инженер, водитель или дворник. Внимание и уважение к людям – для такого видного политического деятеля, которым был и остается Шаймиев, пожалуй, важнейшая черта. То, благодаря чему он стал примером для многих», – сказала Валеева.

«Первый Президент заложил надежный фундамент»

«Рассказывать про Шаймиева и легко, и сложно одновременно: этого политика знают не только в нашей стране, но и далеко за ее пределами. Когда знакомишься с новыми людьми и говоришь, что ты из Казани, в первую очередь звучит: «О, конечно. Шаймиев!» Эта ассоциация очень стойкая. Если мы вспомним последние тридцать лет жизни Татарстана, то поймем, что за этот период не было ни одного мало-мальски заметного события, не связанного с именем Минтимера Шариповича.

Например, всего пару десятилетий назад не существовало таких важных объектов как мечеть Кул-Шариф, воссозданный собор Казанской иконы Божией Матери или мост Миллениум. Я не говорю о том, что республика, которая всегда добывала нефть, не имела собственных нефтеперерабатывающих предприятий. Сегодня у нас целый ряд производств этого направления.

Минувшее тридцатилетие стало очень серьезным и созидательным. Татарстан во многом держится на огромном и надежном фундаменте, заложенном Минтимером Шариповичем. Это касается и экономики, и сохранения культурного наследия, и политических решений. Более того, сегодня многие ответственные должности занимают люди, использующие традиции татарстанского управления и так или иначе имя Шаймиева является для них знаковым», – пояснила Валеева.

«Шаймиев работал не ради «спасибо»

«Минтимер Шарипович никогда не был щедр на похвалу, однако мы понимали его с полувзгляда и с полуслова. Ему не приходилось ни повышать голоса, ни переходить на нравоучения. Шаймиев умел четко расставлять приоритеты и правильно формулировать задачи. Каждый понимал свою роль в общем деле.

Время идет. И кажется сегодня, будто Булгар с его музеями был у нас всегда. И радовал своей красотой восстановленный музей-заповедник «Остров-град Свияжск». Но эти «воскресшие» памятники – результат огромного многолетнего труда. Минтимер Шарипович все, за что брался, делал от души, для души и с душой. Его достижения сможем оценить не только мы, но и будущие поколения. Масштаб личности первого президента Татарстана еще только предстоит осознать.

Всю свою жизнь Шаймиев посвятил Татарстану. И сделал это не для того, чтобы услышать «спасибо», но оттого, что ощущал это необходимостью. Потому что именно так было правильно! Он задал высочайшую профессиональную планку, которой стремятся соответствовать многие современные политики и общественные деятели», – подчеркнула Валеева.