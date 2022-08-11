Зиля Валеева: Люди с инвалидностью не хотят мириться с выплатами, они нацелены на работу

В Татарстане необходимо развивать сотрудничество бизнеса с НКО в сфере реализации проектов, направленных на поддержку людей с ограниченными возможностями здоровья. В частности, необходимо уделить внимание их социализации и профориентации, уверена председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Школьники провели социологический опрос среди подростков с ОВЗ и отметили их нацеленность на работу. Никто уже не хочет мириться с выплатами, всем хочется выйти из дома, выбрать себе дело, хочется работать. Все говорят: соцвылаты — соцвыплатами, но дайте нам заработать», — сказала она на десятом секционном заседании V республиканского форума СО НКО.

Валеева напомнила, что Правительство увеличило квоты для предприятий, трудоустраивающих людей с инвалидностью: за каждого такого работника они получают финансовую поддержку.

Директор Городского центра образования Казани Асель Насыбуллина рассказала о проекте по профориентации подростков с инвалидностью, реализованном в прошлом году. Его участниками стали ученики семи казанских инклюзивных школ. Главная задача заключалась в том, чтобы подростки приобрели опыт командной работы и эффективной коммуникации, могли раскрыть свои способности. По итогам проекта работодатели — представители торговых сетей отметили, что молодые люди работали на складах с большой отдачей.

«Они действительно внимательные, ни на что не отвлекаются. Мальчик-колясочник даже попробовал поработать официантом в кафе-пиццерии. Впечатлений было у него море, но еще больше было впечатлений у тех, кого он обслуживал», — прокомментировала проект Валеева.

Она добавила, что каждое предприятие региона должно решать не только производственные, но и социальные задачи. А общественные организации должны помогать внедрять такую культуру, проводить встречи с представителями предприятий на разных площадках.

«В этом году с этой целью мы запускаем рейтинг муниципальных НКО. Будем смотреть, как производство подключатся к тому, чтобы поддержать некоммерческий сектор», — сообщила Валеева.

Насыбуллина рассказала также об особенностях профориентации и социализации подростков с инвалидностью и ОВЗ. По ее мнению, эта проблема требует индивидуального подхода и нестандартных решений.

«Правильный выбор профессии, успешное построение карьеры для молодого человека с инвалидностью — это новые друзья, возможность зарабатывать деньги. Однако при трудоустройстве таких молодых людей часто возникает много проблем. Молодой человек не имеет развитых навыков делового общения и навыков самопрезентации. У него нет привычки самостоятельно решать свои проблемы, потому что он привык, что за него постоянно все решает мама. Часто даже выбор профессии — решение мамы. А неправильный выбор профессии приводит к тому, что падает до нуля мотивация трудоустроиться», — заключила спикер.

Участники встречи также обсудили вопросы развития инклюзивного образования в регионе, проблемы выявления и поддержки талантов у детей с особенностями в развитии, социализацию ребят с инвалидностью и другие темы.