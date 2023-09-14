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Зиля Валеева: Каждый татарстанец может внести вклад в реализацию послания Раиса РТ
Послание Раиса Татарстана Госсовету РТ обращено ко всем гражданам республики, и каждый житель региона может внести свой вклад в реализацию целей и задач, поставленных Рустамом Миннихановым. Таким мнением с «Татар-информом» поделилась председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.
«Послание обращено к гражданам. Оно и началось с благодарности им. Ведь реализацию планов на своих рабочих местах обеспечивают жители Татарстана. С завтрашнего дня каждый может внести свой вклад в исполнение целей, обозначенных Раисом РТ», — уверена собеседница агентства.
Она подчеркнула, что основным посылом послания стала консолидация общества и достижение целей шаг за шагом.
«Когда все вместе и общество консолидировано, то трудности превращаются лишь в условия, которые нужно преодолеть», — заключила Валеева.
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