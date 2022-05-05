Зиля Валеева и Ильдар Гильмутдинов станцевали «Вальс Победы» в массовом флэшмобе в Кремле

В Казанском Кремле на площади у мечети Кул-Шариф состоялся массовый флэшмоб «Вальс Победы». Участниками акции стали около 300 школьников и студентов («Волонтеров Победы»), а также депутат Госдумы РФ, первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов, председатель общественной палаты РТ Зиля Валеева, министр РТ по делам молодежи Тимур Сулейманов, заместитель министра образования и науки РТ Алсу Асадуллина.

«”Вальс Победы”, музыка Победы – это такой же символ Победы наших дедов, прадедов, бабушек, прабабушек, который должен цениться так же, как и Георгиевская ленточка, как красная гвоздика, Вечный огонь и многие другие символы», – подчеркнул, обращаясь к участникам «Вальса Победы» председатель Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Азат Идрисов.

Флешмоб «Вальс Победы» и последовавший за ним флэшмоб «Мы помним» организовали именно волонтеры татарстанского отделения всероссийского движения.

Фото: © Салават Камалетдинов/ ИА «Татар-информ»

Танцующим в преддверии Дня Победы Казанский Кремль предстает уже в пятый раз, отметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева. За это время через такое торжественное мероприятие-воспоминание, по ее словам, прошли около 10 тысяч ребят.

«Для меня “Вальс Победы” в Казанском Кремле – это начало, примета всех мероприятий, посвященных нашей великой Победе. Сегодня немного с грустью я думаю о том, что мы впервые будем встречать годовщину Победы без героев-участников войны, потому что в прошлом году из жизни ушел Борис Кириллович Кузнецов, который всегда первым приветствовал нас на 9 Мая. Время неумолимо. Но это означает, что еще больше у нас становится возможностей вспоминать об этих славных людях, помнить о наших героях, о тех, кто не вернулся с фронта. Многие казанцы, татарстанцы, к слову, уходили прямо отсюда – от стен Спасской башни Казанского Кремля. И то, что именно здесь проходит эта акция, глубоко символично и, на мой взгляд, очень торжественно. Кремль объединяет все поколения. Я желаю, чтобы свет великой Победы озарял всю вашу жизнь, все ваши успехи, все ваши высшие достижения. Это залог того, что традиция нашей большой памяти будет продолжаться», – сказала Зиля Валеева.

Фото: © Салават камалетдинов/ ИА «Татар-информ»

Участниками «Вальса Победы» стали около 150 пар волонтеров, которые вовлекали в танец и гостей Казанского Кремля. Повальсировали на площади перед мечетью Кул-Шариф под живую музыку оркестра 86-го специального моторизованного полка Росгвардии под руководством военного дирижера майора Вадима Кравчука и официальные лица – Зиля Валеева, депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов.

«Я искренне всех нас поздравляю с наступающим великим праздником – праздником Победы. Я, как внук участника Великой Отечественной войны, желаю вам всем, вашим родителям, вашим бабушкам и дедушкам здоровья, счастья, мирного неба! Давайте, ребята, помнить этот праздник, и вам огромное спасибо за то, что вы откликнулись на это мероприятие! Это очень важно и для нас, и для вас», – сказал Гильмутдинов.

Фото: © Салават Камалетдинов/ ИА «Татар-информ»

Танцующие, счастливые, целеустремленные молодые ребята – самый большой подарок великой Победе, акцентировал министр по делам молодежи Тимур Сулейманов. Он также лично принял участие в акции.

Завершив танец, «Волонтеры Победы» спустились на площадку у мечети Кул-Шариф уровнем ниже. Здесь с красными флажками-миникопиями Знамени Победы они выстроились буквами фразы «Мы помним», исполняя под аккомпанемент оркестра известную песню «День Победы».

Фото: © Салават Камалетдинов/ ИА «Татар-информ»

Подобная акция также уже несколько лет в преддверии 9 Мая проходит в Казанском Кремле. Участники ее в разные годы выстраивались в слова «Победа», «9 Мая», «Спасибо».

Фото: © Салават Камалетдинов/ ИА «Татар-информ»

«Вальс Победы» и флешмоб «Мы помним» стали первыми массовыми мероприятиями на территории музея-заповедника, приуроченными к празднованию 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.