Зиля Валеева: «Для эффективной работы власти нужна постоянная связь с жителями»

Татарстан демонстрирует пример региона, где взаимодействие общества и власти работает на высоком уровне. Мнение населения учитывается во время проработки всех ключевых решений, принимаемых руководством республики, отметила в беседе с ИА «Татар-информ» председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Эта тема актуальна всегда. Если власть хочет быть эффективной, она должна держать постоянную обратную связь с жителями. В этой работе есть много конкретных примеров, когда жители нашей республики все активнее подключаются к обсуждению самых актуальных вопросов, участвуют в принятии решений», — отметила она.

Валеева привела несколько примеров такой проактивной работы власти и населения республики.

«В эти дни как раз проходит выработка приоритетных направлений республиканских министерств и ведомств. Это экспертные сессии, результаты которых будут предложены для голосования населению. Из года в год число граждан, участвующих в данном голосовании, растет. Они не просто голосуют, но и с помощью портала госуслуг вносят свои коррективы в направления развития на предстоящий год. Это только один из множества подобных примеров», — подчеркнула председатель Общественной палаты РТ.

По ее словам, фиксация общественного мнения и учет интересов татарстанцев заметно активизировались за последние годы.

«Потенциал этого взаимодействия еще не исчерпан, поэтому такую работу следует и дальше наращивать, улучшать и повышать ее эффективность», — заключила Зиля Валеева.