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Экономика 7 апреля 2025 16:13

Зиля Валеева: «Благотворительность – в наших генах и традициях»

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В общественной палате Татарстана прошло мероприятие, посвященное дню прозрачной благотворительности, где некоммерческие организации рассказали о реализованных проектах, которые стали победителями грантовых конкурсов федерального и регионального уровней. Как отметила председатель общественной палаты РТ Зиля Валеева, данные дни стали уже традиционными в республике.

«Дни прозрачной благотворительности проходят у нас с 2021 года и уже стали традиционными, потому что мы разделяем принципы, которые провозгласили организации», – сказала Валеева.

Она добавила, что по исследованиям специалистов с каждым годом растет количество россиян, вовлеченных в благотворительность. И если раньше таких жителей страны было около 50% от общего числа, то сейчас этот показатель приближается к 80%.

«Благотворительность – в наших генах и традициях», – заявила Валеева.

Отметим, что к некоммерческим организациям обращаются за помощью в трудную минуту, к ним идут за поддержкой по самым разным вопросам. И для реализации своих проектов НКО взаимодействуют с поддерживающими их организациями, привлекают как грантовые, так и спонсорские средства.

НКО стремятся к максимальной открытости и прозрачности в своей деятельности и своей отчетности, чтобы выстроить доверие у граждан и популяризировать свою деятельность.

#Зиля Валеева #Общественная палата РТ #благотворительность
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