Зиля Сунгатуллина: «Ренат Ибрагимов первым прославил вокальное искусство Татарстана»

Народная артистка РФ и РТ, заведующая кафедрой вокального искусства Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина поделилась с «Татар-информом» воспоминаниями о скончавшемся накануне певце Ренате Ибрагимове.

По словам собеседника агентства, их связывала крепкая дружба как в студенческие годы, так и в годы становления обоих музыкантов.

«Он был первым татарином, который прославил вокальное искусство Татарстана. Всесоюзного успеха он добился благодаря участию в конкурсе песни «Красная гвоздика» в Сочи в 1975 году, где взял первую премию. У него был многогранный талант, и главным его достоинством несомненно был его неповторимый тембр голоса», — поделилась Зиля Сунгатуллина.

Она рассказала, что несмотря на свою известность, сам Ибрагимов был очень скромным человеком – «смущался, когда к нему подходили его поклонники и просили автограф».

«Он очень рано женился – на первом курсе консерватории. Мы по-доброму посмеивались, когда он засыпал прямо на занятиях. При этом сессии сдавал легко, вовремя закрывал все зачеты», — поделилась воспоминаниями Сунгатуллина.

Зиля Сунгатуллина и Ренат Ибрагимов были не только однокурсниками, но и партнерами по сцене – выступали на одной сцене Татарского театра оперы и балета имени Джалиля в партиях Татьяны и Онегина в опере «Евгений Онегин», Адины и Белькоре в опере «Любовный напиток».

«Он не страдал манией величия, как это часто бывает с состоявшимися музыкантами. Даже если ему поручали комическую роль, не кичился тем, что он лирический герой. С удовольствием и большой самоотдачей брался за любую работу, легко выполнял режиссерские задачи», — отметила Сунгатуллина.

Ранее стало известно, что накануне ушел из жизни певец, народный артист РСФСР, композитор, продюсер Ренат Ибрагимов. Ему было 74 года.