Зиля Сунгатуллина о зональных этапах «Созвездия»: «В этом году отбор должен усилиться»

В Татарстане проходят дни XXII Ежегодного открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие-Йолдызлык». Десять городов Татарстана готовятся принять на своих площадках зональные этапы проекта.

«В районах сейчас идет активная работа по подготовке к отборочным турам. Хочется выразить благодарность главам района и родителям детей-участников за помощь в создании костюмов и всяческую поддержку. К счастью, города и селы районов сегодня имеют прекрасные дома культуры, где смогут проявить свои способности перед членами жюри», – рассказала исполнительный директор Фонда поддержки развития культуры при Президенте РТ Нурия Хашимова.

Отборочные туры пройдут в Казани (22 февраля - 15 марта), Альметьевске (25-27 февраля), Набережных Челнах (2-3 марта), Нижнекамске (6-7 марта), Агрызе (9-10 марта), Чистополе (13-14 марта), Арске (17-19 марта), Лаишево (22-23 марта), селе Старое Дрожжаное (26-27 марта) и Зеленодольске (29-30 марта). Они охватят 45 районов Татарстана.

«Я думаю, что с этого года отбор должен усилиться. Мы обязаны тщательно отбирать каждого участника. Мы не гонимся за количеством, оно растет и без этого. Важно, чтобы в финал попадали действительно лучшие из лучших», - подчеркнула председатель жюри — народная артистка России и Татарстана, профессор Казанской консерватории Зиля Сунгатуллина.

Генеральный продюсер фестивального движения, заслуженный деятель искусств РТ Дмитрий Туманов заметил, что в этом году ожидается около 50 тыс. заявок со всей республики.

«Если говорить о духовном суверенитете Татарстана – то за его сохранность в ответе "Cозвездие-Йолдызлык". Для нас важно воспитать и взрастить региональную элиту и избежать ее отток. В рамках фестиваля вы не услышите ни одной низкопробной песни – только классический репертуар из коллекции золотой эстрады», – отметил Туманов.

Образцы эстрады будут представлены исполнителями в возрасте от 5 до 21 года. Им будет предложено проявить себя в семи номинациях: «Вокал-соло», «Вокальные ансамбли», «Хореография», «Конферанс», «Лучшая музыка к песне», «Лучший текст песни» и «Лучший видеоклип». Фестивалем предусмотрены три возрастные группы.

Для улучшения результата каждого участника, в рамках проекта проходят мастер-классы от ведущих мастеров искусства. Бесплатные занятия для юных дарований уже состоялись в Верхнем Услоне, Черемшане, Заинске. 12 февраля уроки пройдут в Богатых Сабах (14.00 — районный дом культуры — по хореографии, школа искусств — по вокалу), 13 февраля в Лениногорске (11.00 - районный дом культуры).

9-13 апреля финалисты зональных этапов встретятся на Суперфинале в стенах КСК КФУ «УНИКС» и Арт-резиденции «Созвездие-Йолдызлык», где поборются за шанс выйти на Гала-концерт проекта. Традиционно он пройдет в КРК «Пирамида» 22 апреля.

В этом году учрежден специальный приз Государственного ансамбля песни и танца РТ «за сохранения национальной культуры», обладатель которого также станет известен на Гала-концерте.

Напомним, фестивальное движение проходит под эгидой Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО и при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова.