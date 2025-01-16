Жилой дом в Казани включат в реестр объектов культурного наследия

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Многоквартирный дом №10а на улице Щапова в Казани будет признан объектом культурного наследия. Результаты государственной историко-культурной экспертизы опубликовал Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

5-этажное здание было построено в 1935 году как кооперативное. В 40-е годы XX века во дворе были установлены бюсты Владимира Ленина и Сергея Кирова. Скульптуры были перенесены жителями дома из сада «Эрмитаж» — из-за рытья траншеи они могли разрушиться.

В этот же период здесь жили писатели, эвакуированные из Москвы, а также главный архитектор Казани в 1957-1971 годах Георгий Солдатов. Также среди жильцов дома были поэт и переводчик Шараф Мударрис, завуч первой музыкальной школы Наталья Сегель, актриса театра Камала Рауза Хайретдинова, солистка Театра оперы и балета Сара Зарова и автор знаменитого романа «Белые цветы» Абдурахман Абсалямов.

Дом построен из красного кирпича без штукатурной отделки. Он является характерным примером типового жилищного строительства в Советском Союзе в период с 1933 по 1941 год.

Здание обладает исторической, архитектурно-градостроительной и культурологической ценностью, так как в том числе связано с именами выдающихся деятелей культуры ТАССР и обладает высокой степенью сохранности элементов. Таким образом, экспертиза подтвердила обоснованность включения жилого многоквартирного дома на улице Щапова в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов России.