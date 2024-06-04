Жилмассив в Советском районе Казани хотят включить в список ОКН

В списке объектов культурного наследие (ОКН) может появится казанский жилой массив Чебакса, расположенный в Советском районе города. Соответствующий приказ о включении сейчас находится на антикоррупционной экспертизе, следует из документа, опубликованного на сайте комитета РТ по охране ОКН.

Уточняется, что экспертам сначала предстоит определить границы «Чебаксинского поселения», а уже потом установить особый режим использования территории. Иными словами, на той земле можно будет проводить археологические работы (например, изымать разные исторические находки), проводить мероприятия по музеефикации объекта. При этом доступ на территорию граждан тоже будет обеспечен.

Напомним, Чебакса вошла в состав Советского района Казани в 2008-м. До этого в разные годы она была частью Высокогорского и Столбищенского районов, а также Чебаксинского сельсовета Казанского района. Согласно официальным данным, основан этот жилмассив еще в 1557 году. Село расположено на реке Киндерке.