Жилищный сертификат для молодых семей Татарстана: как получить субсидию в 2026 году

В Татарстане молодые семьи могут улучшить условия проживания с помощью жилищного сертификата. Он позволяет покрыть часть стоимости нового или вторичного жилья, построить собственный дом или погасить ипотеку. Кто может претендовать на выплату, как встать в очередь и куда подавать заявление – в материале «Татар-информа».





В Татарстане действуют различные меры поддержки молодых семей, чтобы они могли улучшить свои жилищные условия

Фото: © «Татар-информ»

Что такое жилищный сертификат

В Татарстане действуют различные меры поддержки молодых семей, чтобы они могли улучшить свои жилищные условия. Об этом «Татар-информу» рассказали в пресс-службе Министерства по делам молодежи РТ. Одна из них – свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, или, проще говоря, жилищный сертификат.

Это безвозмездная субсидия в рамках регионального проекта «Обеспечение жильем молодых семей в Республике Татарстан».

Средства можно использовать для покупки новой или вторичной квартиры, строительства собственного дома или погашения ипотечного кредита, оформленного после постановки семьи на учет по нуждаемости.

Сертификат предоставляет безвозмездную финансовую помощь на приобретение жилья:

для семей с детьми – 35% стоимости;

для семей без детей – 30% стоимости.

Участвовать в программе жилищных сертификатов могут молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут подтвердить свою платежеспособность Фото: © «Татар-информ»

Кто может участвовать в программе

Участвовать в программе жилищных сертификатов могут молодые семьи, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и могут подтвердить свою платежеспособность. При этом они должны быть гражданами Российской Федерации.

«Важно, что участниками программы могут стать граждане РФ независимо от времени приобретения гражданства. Действующие нормативные акты не устанавливают ограничений по времени получения гражданства для участия в программе», – подчеркнули в Минмолодежи.

В первую очередь в программе учитываются следующие категории участников:

супруги или один родитель в неполной семье, если им не исполнилось 35 лет;

молодые семьи, которые были поставлены на учет как нуждающиеся в улучшении жилья;

семьи с тремя и более детьми;

семьи, один или оба супруга (или один родитель в неполной семье) которых участвовали в специальной военной операции;

неполные семьи, где супруг или супруга не вступил(а) в повторный брак и воспитывает одного или нескольких детей после потери партнера во время участия в СВО.

Чтобы получить жилищный сертификат в Татарстане, молодой семье нужно встать на учет в исполкоме по месту жительства Фото: © «Татар-информ»

Как получить поддержку

Чтобы получить жилищный сертификат в Татарстане, молодой семье нужно встать на учет в исполкоме по месту жительства. Заявление на участие в программе можно подавать в органы местного самоуправления в течение года.

После 1 июня местные администрации формируют списки и направляют в Министерство по делам молодежи РТ. На их основании потом формируется общереспубликанский перечень семей, которые получат субсидию.

«Программа носит заявительный характер, участники подают заявления самостоятельно», – уточнили в ведомстве.

Сумма поддержки на семью может быть разной – она зависит от стоимости квадратного метра в муниципальном округе и количества членов молодой семьи.

В 2026 году жилищную поддержку получит 61 молодая татарстанская семья Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На жилищные сертификаты в 2026 году направят 124 млн рублей

В 2026 году жилищную поддержку получит 61 молодая татарстанская семья, в том числе 41 первоочередник (многодетные и участники СВО). На эти цели направят 124,2 млн рублей.

По итогам 2025 года субсидии предоставили 69 семьям, из которых 34 относились к льготным категориям. Общая сумма выплат составила 131,5 млн рублей.

Всего с 2006 года участниками программы стали более 8,2 тыс. молодых семей республики, подытожили в Министерстве по делам молодежи РТ.