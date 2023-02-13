«Жилищное законодательство меняется постоянно» в России стартовал «Диктант ЖКХ»

Всероссийскую акцию «Диктант ЖКХ» запустила сегодня «Единая Россия». Принять участие в нем может любой гражданин, сообщает информационный центр партии.

Как пояснила заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева, в первую очередь диктант – это онлайн-тестирование грамотности граждан в сфере жилищно-коммунальных услуг.

При этом структура диктанта позволяет конкретно выявить слабые точки, в которых участникам необходимо подтянуть знания: вопросы затрагивают различные специализированные темы, в том числе управление многоквартирным домом, предоставление коммунальных услуг, вопросы по капитальному ремонту и благоустройству придомовой территории.

Среди участников проекта могут быть и подкованные в сфере ЖКХ граждане Татарстана. Как сообщила заместитель руководителя Ассоциации «Региональный центр общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Татарстан» Любовь Лапаева, Ассоциация ежемесячно проводит обучение для активных жителей. «Людей у нас много – за восемь лет работы мы обучили порядка 17 тыс. человек. Они по несколько раз приходят, ведь жилищное законодательство меняется постоянно».

Диктант проводится в режиме онлайн – это 30 вопросов, на которые нужно ответить в течение получаса. При этом для успешного прохождения достаточно ответить на 27 вопросов. Диктант уже доступен на сайте Школы ЖКХ, пройти его можно до 14 апреля.