Военные коммунальщики ЦВО завершают подготовку к зиме на объектах Казани

Жилищно-коммунальная служба №14 Филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России по ЦВО в Казани подготовила более 80% обслуживаемых объектов к грядущему отопительному сезону. Подготовка объектов к зиме идет опережающими темпами, сообщили «Татар-информу» в службе.

На обслуживании жилищно-коммунальной службы находится более чем 702 здания казарменно-жилищного фонда, 40 объектов теплоснабжения, 36 объектов водо-канализационного хозяйства, 188 км инженерных сетей, сообщили в учреждении. На данный момент уже подписываются паспорта готовности военных городков и коммунальных объектов к эксплуатации в зимний период.

Кроме того, продолжаются работы по текущему ремонту на восьми объектах водо-канализационного хозяйства, теплового хозяйства и казарменно-жилищного фонда.

Для контроля за ходом подготовки к отопительному периоду 2022-2023 гг., а также для оперативного устранения аварийных ситуаций, в ЖКС сформировано три аварийно-ремонтных групп, которые не только укомплектованы всем необходимым оборудованием – инструментами, средствами малой механизации, автомобильной и специальной техникой, но и имеют аварийный запас.