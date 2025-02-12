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Общество 12 февраля 2025 08:22

Жилинспекция Татарстана запустила телеграм-бот

Государственная жилищная инспекция Татарстана запустила официальный телеграм-бот. Он поможет татарстанцам быстро получать важную информацию и решать вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами и коммунальными услугами, сообщает пресс-служба ведомства.

«Теперь не нужно тратить время на поиск нужных данных. Среди ключевых возможностей сервиса – пошаговые инструкции по подаче обращений и жалоб, разъяснения по актуальным жилищным вопросам, а также контакты аварийных служб. Пользователи смогут быстро найти нужную информацию без необходимости обращаться в инспекцию лично или искать данные на сторонних ресурсах», – отметили в жилинспекции.

Телеграм-бот (@Gji_RT_bot) работает круглосуточно, регулярно дополняется новыми материалами в соответствии с запросами татарстанцев.

«Запуск телеграм-бота направлен на повышение доступности информации и упрощение взаимодействия жителей республики с Государственной жилищной инспекцией», – заключили в ГЖИ.

#Госжилинспекция РТ #александр тыгин
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