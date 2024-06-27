Жилинспекция Татарстана за 5 дней выписала почти на полмиллиона штрафов

Всего за пять дней сотрудники Государственной жилищной инспекции Татарстана выписали штрафов на 405 тысяч рублей. К административной ответственности за недобросовестное содержание многоквартирных домов, дворов, нарушения при капитальном ремонте МКД привлечены как юридические, так и должностные лица.

В жилинспекции уточнили, что самый большой штраф в размере 250 тыс. рублей получила управляющая компания из Набережных Челнов. Эта УК игнорировала заявления собственницы о затопленном в доме подвале и не устраняла нарушения.

«Напоминаем, подать обращение в инспекцию можно через интернет-приемную на нашем сайте. Также можно записаться на прием к руководству инспекции и к начальникам межрайонных инспекций. Прием проводится по вторникам», – заключили в ведомстве.