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Общество 27 июня 2024 13:39

Жилинспекция Татарстана за 5 дней выписала почти на полмиллиона штрафов

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Всего за пять дней сотрудники Государственной жилищной инспекции Татарстана выписали штрафов на 405 тысяч рублей. К административной ответственности за недобросовестное содержание многоквартирных домов, дворов, нарушения при капитальном ремонте МКД привлечены как юридические, так и должностные лица.

В жилинспекции уточнили, что самый большой штраф в размере 250 тыс. рублей получила управляющая компания из Набережных Челнов. Эта УК игнорировала заявления собственницы о затопленном в доме подвале и не устраняла нарушения.

«Напоминаем, подать обращение в инспекцию можно через интернет-приемную на нашем сайте. Также можно записаться на прием к руководству инспекции и к начальникам межрайонных инспекций. Прием проводится по вторникам», – заключили в ведомстве.

#Госжилинспекция РТ #штрафы
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