Жилинспекция Татарстана составила антирейтинг УК по итогам 2024 года

Государственная жилищная инспекция Республики Татарстан опубликовала антирейтинг управляющих компаний (УК) по итогам анализа жалоб, поступивших от жителей в 2024 году. Общее количество обращений в инспекцию достигло рекордного значения – 23,7 тыс., что на 35% превышает показатели предыдущего года.

Как сообщили в ведомстве, более трети всех обращений, рассмотренных министерствами и ведомствами республики (88,3 тыс.), приходится на долю Жилинспекции.

Лидером антирейтинга стал учредитель трех УК в Альметьевском районе: ЖЭУ-3, «АЛЬЯНС» и «Первый поселок». Всего в его адрес выписали 39 постановлений о привлечении к административной ответственности, общая сумма штрафов превысила 2 млн рублей.

Второе место занял учредитель трех УК в Набережных Челнах: «Ремжилстирой», «Электротехников» и «Махалля». В этом случае жилинспекция выписала 31 постановление, сумма штрафов составила более 1 млн рублей.

Замыкает тройку лидеров нижнекамская УК «Эйбэт» – 35 протоколов, общая сумма штрафов – 955 тыс. рублей.

В список также вошли управляющие компании:

«Жилье» из Нижнекамска – 14 протоколов, штрафы на 843 тыс. рублей;

«Камстройсервис» из Набережных Челнов – 12 постановлений, штрафы на 495 тыс. рублей;

«ЖЭУ 7» из Альметьевска – 9 постановлений, штрафы на 450 тыс. рублей;

«Альметьевск» – 2 постановления, штрафы на 350 тыс. рублей;

«АЛСУ» – 13 постановлений, штрафы на 332 тыс. рублей;

«АСЦЖ» – 6 постановлений, штрафы на 125 тыс. рублей;

УК ЖКХ города Заинска – 6 протоколов, штрафы 88 тыс. рублей.

В Жилинспекции отметили, что в антирейтинге отсутствуют товарищества собственников жилья из-за более мягкого законодательства в отношении них. Штрафы для должностных лиц и организаций ТСЖ значительно ниже, чем для управляющих компаний. Кроме того, требования к квалификации руководителей УК выше, чем к председателям ТСЖ.

«Если должностное лицо может получить штраф в размере 100 тыс. рублей максимум, то в ТСЖ – в 20 раз меньше. УК может быть назначен штраф максимум на 300 тыс. рублей, на ТСЖ – в 3 раза меньше. Для управления многоквартирным домом управляющая компания должна получить лицензию, возглавить ТСЖ может самый милый и грамотный сосед, причем без опыта работы в ЖКХ», – подытожили в ГЖИ.