Жилинспекция РТ составила рейтинг недобросовестных управленцев спецсчетов

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Государственная жилищная инспекция Татарстана проанализировала данные системы ГИС ЖКХ и составила антирейтинг владельцев специальных банковских счетов, уклоняющихся от размещения информации об их состоянии, взносах и остатках средств. В ведомстве подчеркнули, что лишь небольшая часть владельцев спецсчетов выполняет требования российского законодательства о прозрачности.

Так, владельцы спецсчетов обязаны ежемесячно, не позднее чем через 11 рабочих дней после отчетной даты, размещать информацию в системе. Данные за январь 2025 года должны были быть опубликованы до 18 февраля.

Антирейтинг по неразмещению информации возглавили следующие казанские управляющие организации и ТСЖ:

ООО «УК «Актачы-К»

ООО «УК «Солнечный город»

ООО «УК «СЕРВИС ИНДУСТРИЯ»

ТСЖ «Серебряный каскад»

ТСН «Дворик»

ТСН «Наш дом»

ТСН «ТРИО».

В Жилинспекции отметили, что под управлением этих организаций находятся десятки тысяч квадратных метров жилья, что при ежемесячном взносе в размере 8,47 рубля за квадратный метр может приводить к накоплению на спецсчетах миллионов рублей. Однако, как подчеркнули в ведомстве, эти средства не всегда используются по целевому назначению, а идут на оплату коммунальных услуг, услуг юристов и другие расходы.

«Размещение информации важно прежде всего для собственников: это возможность отслеживать свои деньги, контролировать незаконные траты», – говорится в сообщении пресс-службы ГЖИ.

Жилищная инспекция РТ настоятельно рекомендует жителям Татарстана, выбравшим такой способ накопления средств на капитальный ремонт, следить за состоянием своей «общедомовой копилки». В случае обнаружения нецелевых расходов необходимо сообщать в ГЖИ.

В свою очередь инспекция также принимает меры по профилактике нарушений и при необходимости через суд добивается размещения информации и возмещения убытков собственникам. За игнорирование требований законодательства предусмотрена административная ответственность (по статье 13.19.2 КоАП РФ) в виде штрафа.