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Госжилинспекция РТ оштрафовала УК Камских Полян за рассыпающийся дом
Одна из высоток в Камских Полянах Нижнекамского района буквально рассыпается по швам. Местные жители забили тревогу и обратились в Государственную жилищную инспекцию Татарстана с коллективной жалобой на управляющую компанию.
Сотрудники управления провели проверку, которая выявила негерметичность межпанельных швов. Прямо в момент проверки инспекторы увидели альпиниста, который обрабатывал швы. Однако это мало повлияло на состояние дома. Также специалисты выявили еще несколько нарушений — затопление подвала хозфекальными стоками и затянувшийся ремонт во втором подъезде.
Как отметили в пресс-службе Госжилинспекции РТ, на директора УК «Наш дом Камские Поляны» наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а компании выдано предписание об устранении нарушений в срок до 25 декабря. Контролировать выполнение требований будет Нижнекамская межрайонная жилищная инспекция.
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