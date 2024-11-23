Госжилинспекция РТ оштрафовала УК Камских Полян за рассыпающийся дом

Одна из высоток в Камских Полянах Нижнекамского района буквально рассыпается по швам. Местные жители забили тревогу и обратились в Государственную жилищную инспекцию Татарстана с коллективной жалобой на управляющую компанию.

Сотрудники управления провели проверку, которая выявила негерметичность межпанельных швов. Прямо в момент проверки инспекторы увидели альпиниста, который обрабатывал швы. Однако это мало повлияло на состояние дома. Также специалисты выявили еще несколько нарушений — затопление подвала хозфекальными стоками и затянувшийся ремонт во втором подъезде.

Как отметили в пресс-службе Госжилинспекции РТ, на директора УК «Наш дом Камские Поляны» наложен штраф в размере 50 тысяч рублей, а компании выдано предписание об устранении нарушений в срок до 25 декабря. Контролировать выполнение требований будет Нижнекамская межрайонная жилищная инспекция.