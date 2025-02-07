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Общество 7 февраля 2025 09:53

Жилинспекция рассказала татарстанцам, что делать, если не согласны со счетом за ЖКУ

Жилинспекция Татарстана рассказала жителям республики, что делать, если не согласны со счетом за ЖКУ.

В случае возникновения вопросов относительно начисления платы за жилищно-коммунальные услуги, татарстанцы вправе обратиться в управляющую организацию за разъяснением и ознакомлением с документами, подтверждающими обоснованность расчета такой платы.

Если ответ управляющей компании не устроит, или управляющая компания проигнорирует запрос по сверке платежей, следует обратиться в Жилинспекцию Татарстана. К обращению необходимо приложить свое заявление в управляющую организацию, их ответ и все платежные документы.

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