Жилинспекция начала проверку после града из кирпичей с крыши дома в Челнах

В Набережных Челнах началась проверка после падения кирпичей у подъезда жилого дома. Инцидент зафиксировала камера домофона.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Жилинспекции Татарстана, в одном из домов на Фоменко упали кирпичи с облицовки между 2-м и 4-м этажами. Часть из них приземлилась на козырек подъезда, никто не пострадал.

Сами местные жители рассказали, что полтора года назад такая ситуация уже происходила.

В настоящее время ведомство проверяет управляющую компанию «Строим будущее», ответственную за содержание дома.