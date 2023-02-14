«Татарстан живет и дышит его творчеством»: в Казани открылась выставка «Шаляпин — 3 Т»

В Казани прошла презентация выставочного проекта «Шаляпин — 3 Т: труд, творчество,

талант и вдохновенье». Экспозиция, созданная совместно с театральным музеем им. А. А. Бахрушина, расположилась в музее Горького и Шаляпина. Она включила в себя детали и комплекты театральных костюмов, живописные и скульптурные портреты, шаржи и эскизы декораций к постановкам работ оперного певца — всего более 100 предметов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Участником события стал заместитель начальника Управления по национальной политике департамента Раиса Республики Татарстан по внутренней политике Евгений Ефимов. Выступая перед гостями, он отметил, что в названии выставки отражена масштабная фигура артиста-творца. Тематические комплексы экспозиции в первую очередь представляют Шаляпина в его сценических воплощениях — бессмертных образах, созданных на театральных подмостках.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Вся наша республика живет и дышит творчеством нашего выдающегося земляка Федора Шаляпина. Огромным событием сегодня стало восстановление исторической справедливости, открытие мемориальной доски у дома Шаляпина. Почитатели его творчества разных поколений, разных сфер деятельности, разных национальностей.

Мы можем сказать, что Шаляпин объединяет весь наш дружный многонациональный народ. Сегодняшний проект — это, безусловно, огромное количество экспонатов, которые раскрывают яркую и многогранную личность в театре,

в жизни, в творчестве как драматурга, как писателя и как замечательного самородка русской народной культуры», — сказал он.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Директор музея Горького и Шаляпина Марианна Гаврилова подчеркнула, что сохранение культурных традиций является одной из приоритетных задач в Татарстане. Историческая память народа, запечатленная в лучших образцах, память истории и культуры — это духовный базис успешного развития государства.

«Выставка невероятна, поскольку представляет и раскрывает личность артиста. Шаляпин — воплощение нашей страны, нашей родины. Это поистине тот человек, которым мы должны гордиться. Экспозиции уникальны, поскольку такие совместные выставки бывают далеко не часто. Мы не могли не показать в юбилей Федора Ивановича

выставку, которая представляла бы столько раритетов», — добавила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Куратор выставки, заведующая Государственным центральным театральным музеем им. А. А. Бахрушина Светлана Семиколенова отметила, что гости могут увидеть здесь программы и афиши гастрольных поездок

Шаляпина по разным странам, в том числе Австралии, Японии.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Среди экспонатов настоящим эксклюзивом стали детали и комплекты театральных костюмов, живописные и скульптурные портреты Шаляпина и эскизы декораций к постановкам, в которых участвовал оперный певец. Коллекция красочно иллюстрируют этапы творческой биографии артиста.



Так, посетители смогли увидеть цилиндр и жилет Шаляпина, трость и фрак, сандали, а также браслет, который был деталью костюма для роли Олоферна в опере «Юдифь». Здесь же представлены уникальные грампластинки с записями голоса певца и буклеты гастрольных концертов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Из казанской коллекции были представлены фотографии артиста с его автографами, детали к костюмам к ролям Мельника в опере «Русалка» А.С Даргомыжского, Ивана Сусанина в опере «Жизнь за царя» М. И. Глинки.