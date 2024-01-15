Зилена, Герда и Микаэль вошли в топ редких имен новорожденных в Казани

С 8 по 14 января в Казани родился 331 ребенок. Мальчиков оказалось больше, чем девочек, — 171 и 160 соответственно.

Традиционно мэрия Казани подготовила недельный топ наиболее популярных и редких имен новорожденных. Так, чаще всего на прошлой неделе жители столицы РТ называли детей Давидом, Эмиром, Эмилем, Амиром, Каримом и Алимом, среди женских имен — Марьям, Сафией, Камиллой, Евой, Камилей, Ясминой, Амелией и Марией.

И, наоборот, в число редких вошли Микаэль, Джаннат, Олег, Сагит, Алдияр, Эльмар, Мунир, Хабиб, Салмат, Аяна, Айхана, Джамиля, Марьяна, Таира, Герда, Зилена, Асмира, Аглая.

Самый крупный новорожденный недели весил 5110 граммов, самый маленький — 1380.

Кроме того, в Управлении ЗАГС Казани сообщили, что за неделю в городе поженились 149 пар.