Жилье, ЖКХ, дороги: Сабурская назвала актуальные темы беседы с Путиным

Вопросы, поступившие на «прямую линию» с Президентом РФ Владимиром Путиным, охватывают широкий спектр тем и наглядно отражают те проблемы, которые сегодня в наибольшей степени волнуют жителей страны. Об этом «Татар-информу» сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская.

«Значительная часть вопросов касается состояния автомобильных дорог, сферы жилищно-коммунального хозяйства, жилищных условий, а также пенсионного обеспечения. Это те направления, которые напрямую влияют на качество жизни граждан и требуют системного, последовательного решения», – сказала она.

Сабурская отметила, что в Татарстане за последние годы проделан значительный объем работы по развитию дорожной и социальной инфраструктуры. За пятилетний период построено и реконструировано более 800 км автомобильных дорог, капитально отремонтировано порядка 5 тысяч км. При поддержке Президента РФ и Правительства реализуются крупные инфраструктурные проекты, включая строительство скоростной автодороги М-12 «Восток» с мостом через Волгу, обходов Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму, а также реконструкцию и строительство ключевых вылетных магистралей Казани.

В регионе ведется масштабная работа в сфере жилищного строительства и обновления социальной инфраструктуры. За последние пять лет построено и капитально отремонтировано более 22 тысяч социальных объектов, введено более 15 млн квадратных метров жилья. Четвертый год подряд объем ввода жилья превышает 3 млн квадратных метров, благодаря чему свои жилищные условия улучшили более 600 тысяч семей.

«В республике много лет действует системный механизм обратной связи –ГИС РТ «Народный контроль», главным модератором которой я выступаю с 2013 года. Через данную платформу граждане направляют уведомления по самым разным категориям, в том числе «Дороги», «Жилищно-коммунальное хозяйство», «Благоустройство и инфраструктура», «Социальная защита» и другим», – сообщила Сабурская.

В 2025 году в «Народный контроль» по направлению «Благоустройство и инфраструктура» поступило более 38 тысяч уведомлений, из которых свыше 30 тысяч уже решены. По направлению «Социальная защита» поступило 344 обращения, 256 из них нашли положительное решение. В сфере дорожного хозяйства зафиксировано более 26,5 тысячи уведомлений граждан, решено порядка 17,5 тысячи. По направлению «Жилищно-коммунальное хозяйство» поступило почти 10 тысяч уведомлений, из них более 9 тысяч уже решены.

«Отдельно хотела бы остановиться на жилищных и коммунальных вопросах, которые традиционно занимают особое место в структуре обращений граждан. В Татарстане на протяжении последних лет обеспечивается ввод жилья в объеме более 100% от плановых показателей, что свидетельствует о системном подходе к развитию жилищного строительства и приоритетном внимании к данному направлению», – подчеркнула Сабурская.

Все обращения граждан тщательно анализируются, по каждому из них принимаются меры реагирования, и ни одно обращение не остается без внимания, заключила она.