«Жилье за полцены»: как в Татарстане привлекают в село молодежь

Мамадышский район в этом году запустил три новые муниципальные программы, направленные на поддержку сельских жителей. По одной из них можно получить субсидии на строительство или приобретение жилья. Как стать участником этой программы и каковы в целом преимущества сельской жизни в Татарстане, выяснял корреспондент «Татар-информа».





На развитие сельских территорий Мамадышский район в этом году планирует направить более 55 млн рублей

Фото: © «Татар-информ»

«Приобретение нетелей и конематок получается практически бесплатно»

В этом году Мамадышский район планирует направить на развитие сельских территорий по новым муниципальным программам и проектам более 55 млн рублей, рассказал на недавнем районном заседании по вопросам деловой активности сельских территорий глава муниципалитета Вадим Никитин.

«Для поддержки деловой активности на сельских территориях, увеличения демографических показателей, поддержки малых форм хозяйствования в этом году инициировали три новые муниципальные программы. И начали их реализовывать», – заявил он.

Так, по новой муниципальной программе за счет средств района сельчанам предоставляются выплаты на приобретение нетелей и конематок – по 50 тыс. рублей на одно животное.

«Это дополнительные выплаты в совокупности с республиканской мерой поддержки. Мы добавляем свою часть средств для личных подсобных хозяйств. Приобретение нетелей и конематок получается практически бесплатно», – отметил глава Мамадышского района.

Вадим Никитин: «Для поддержки деловой активности на сельских территориях, увеличения демографических показателей в этом году инициировали три новые муниципальные программы» Фото: gossov.tatarstan.ru

Кроме того, муниципалитет субсидирует приобретение доильных аппаратов. Этой мерой поддержки могут воспользоваться те ЛПХ, которые содержат пять и более дойных коров, а также принявшие в этом году участие в республиканской программе по строительству мини-ферм.

«В рамках новой муниципальной программы уже приобрели и вручили 155 доильных аппаратов», – добавил Никитин.

«Мера поддержки направлена на привлечение молодежи в сельскую местность»

В этом году Мамадышский район инициировал еще одну новую муниципальную программу. Она предусматривает предоставление социальных выплат на строительство нового и приобретение вторичного жилья.

«Мера поддержки направлена прежде всего на привлечение молодежи в сельскую местность. Ею могут воспользоваться семьи, которые хотят переехать жить и работать на сельских территориях», – сообщил Никитин.

Социальную выплату могут получить граждане России трудоспособного возраста до 55 лет, специально переехавшие в сельские населенные пункты Мамадышского района для работы. Они должны будут заключить трудовой договор с сельскохозяйственными организациями либо с бюджетными учреждениями, расположенными на сельских территориях.

Социальная выплата предоставляется в размере 50% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 750 тыс. рублей, а также 50% от стоимости строительства дома, но не более 1,5 млн рублей Фото: © «Татар-информ»

Кроме того, такой мерой поддержки могут воспользоваться жители, постоянно проживающие в селах района, но не имеющие собственного жилья.

Социальная выплата предоставляется в размере 50% от стоимости приобретаемого жилья, но не более 750 тыс. рублей, а также 50% от стоимости строительства дома, но не более 1,5 млн рублей.

После получения выплаты участники программы должны будут отработать не менее пяти лет в организации одной сферы деятельности в селах, где было построено или приобретено жилье. Дом нужно будет построить в течение года или приобрести жилье в течение двух месяцев после получения субсидии.

«Села сейчас развиваются, все республиканские программы в них действуют»

Получить выплаты на строительство нового и приобретение вторичного жилья уже пожелали по 15 семей. Сейчас они занимаются сбором и оформлением документов, сообщили «Татар-информу» в администрации главы Мамадышского района.

В муниципалитете ждут специалистов всех профессий, в том числе учителей, медицинских работников, почтальонов, имамов, а также граждан, желающих открыть личное подсобное хозяйство.

Дарья Зеленина: «На мой взгляд, в Мамадышском районе ввели очень хорошую меру поддержки. Все делается, чтобы люди возвращались в села и работали на благо района» Фото: из личного архива Дарьи Зелениной

Одна из участниц программы – Дарья Зеленина. Вместе с мужем и двумя маленькими детьми она недавно переехала в село Соколка Мамадышского района из Набережных Челнов, где жила с рождения.

«Собственного жилья у нас здесь нет. Пока живем в деревенском доме моих родителей. Подали заявку на выплаты для строительства жилья, сейчас собираем необходимые документы. На мой взгляд, в Мамадышском районе ввели очень хорошую меру поддержки, я посоветовала воспользоваться этим и своим братьям и сестрам, и одногруппникам. Все делается, чтобы люди возвращались в села и работали на благо района», – поделилась она.

В сельском поселении, куда Дарья переехала со своей семьей, живут ее родственники. Но городской образ жизни на деревенский она поменяла не только из-за этого.

«Мне не нравится жить в большом городе, хочется тишины и покоя. Поэтому и решили с семьей переехать в деревню. Тем более села сейчас развиваются, все республиканские программы в них действуют. Строится много новых объектов – дома культуры, амбулатории, ФАПы. Все делается для села», – заявила она.

«Работать в сельской больнице не тяжелее, чем в городской»

По образованию Дарья – медсестра общей практики. Окончив Набережночелнинский медицинский колледж, она около пяти лет проработала участковой медсестрой в госпитале для ветеранов войн Набережных Челнов. Дарья уже устроилась на работу в Сокольскую врачебную амбулаторию Мамадышской ЦРБ.

«Я работаю в обустроенной амбулатории, где есть все необходимое оборудование. Работать в сельской больнице не тяжелее, чем в городской. Здесь знаешь всех пациентов в лицо. И народ отзывчивее и дружелюбнее», – рассказала она.

«Я работаю в обустроенной амбулатории, где есть все необходимое оборудование. Работать в сельской больнице не тяжелее, чем в городской» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Собеседница информагентства добавила, что как медработник она получает господдержку – надбавку к зарплате. Специальную социальную выплату отдельным категориям медицинских работников Правительство РФ установило с января 2023 года. Эта мера поддержки положена медработникам первичного звена здравоохранения, центральных районных, районных и участковых больниц, а также занятым на станциях и в отделениях скорой помощи.

По словам Дарьи, своих детей она сразу после переезда устроила в Сокольский детский сад.

«Село, в котором мы живем, находится недалеко от районного центра. Есть школа, детский сад, почта, библиотека, клуб, магазины, спортивная площадка. В деревне жить не скучно. У нас пока нет планов вести хозяйство, но, возможно, когда полностью включимся в деревенскую жизнь, заведем кур и кроликов», – поделилась она.

В Татарстане в 2,5 раза увеличили единовременную выплату молодым специалистам АПК

В Татарстане, как известно, молодым специалистам после окончания учебы и при трудоустройстве на предприятия АПК предоставляется единовременная выплата.

Благодаря поддержке Раиса республики Рустама Минниханова, с этого года она увеличена в 2,5 раза – с 300 до 750 тыс. рублей. Кроме того, повышен размер ежемесячных стипендий студентам агровузов (с 2 до 5 тыс. рублей) и ссузов (с 1 до 3 тыс. рублей), а также стипендий студентам вузов на период прохождения производственной практики (с 1 до 3 тыс. рублей).

После окончания учебы и при трудоустройстве на предприятия АПК молодым специалистам в Татарстане предоставляется единовременная выплата Фото: © «Татар-информ»

С этого года в Татарстане стартовал также федеральный проект «Кадры в АПК». По нему на ближайшие три года предусмотрено финансирование из федерального и республиканского бюджетов на 3,1 млрд рублей. Средства пойдут в том числе на обучение студентов-целевиков и на стимулирующие надбавки учителям агроклассов в сельских школах.

Кроме того, в Татарстане действует государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий». Благодаря ей за прошедшие пять лет улучшены жилищные условия 813 семей, выдано более 16 млрд рублей льготных ипотечных кредитов, реализовано свыше 1,3 тыс. проектов по благоустройству сельских территорий. На эти цели было направлено 15,6 млрд рублей. В этом году на мероприятия программы предусмотрено свыше 4 млрд рублей.