На вылете из Авиастроя: застройщики жилья отвоевали у мэрии Казани лакомый кусок земли

В Авиастроительном районе Казани – на территории у улицы Михаила Миля планируется построить жилой микрорайон с развитой социальной инфраструктурой. Проект планировки территории утвердила мэрия города. Подробности будущей застройки проекта – в материале ИА «Татар-информ».

На схеме развития территорий Авиастроительного района обозначены два микрорайона. М-1 – маленький, примыкает к въезду в район, М-2 (серый участок) – существенно больше, тяготеет к авиационному заводу Источник: сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани

Многоквартирные дома вместо складов и промышленных помещений

Исполком распланировал развитие территории в границах улиц Ижевская, Петра Витера, Михаила Миля, Копылова и Дементьева. Это большой участок земли площадью 238 га. Он простирается от въезда в Авиастрой после железнодорожного моста вплоть до Казанского авиационного завода, ограничен развязкой, ведущей в Ново-Савиновский район и железнодорожным полотном (перегон между станциями Юдино и Дербышки). Сейчас здесь находятся в основном промышленные постройки и склады.

На схеме обозначены два микрорайона. М-1 – маленький, примыкает к въезду в район, М-2 – существенно больше, тяготеет к авиационному заводу. Согласно чертежу, застраивать в основном планируется первый участок. Микрорайон М-2 – зона для объектов нежилого назначения (производственного, коммунально-складского и общественно-делового), также здесь планируется разместить объекты торговли и общественного питания.

Исполком предлагает застроить в четыре этапа 7,3 га в районе М-1 Источник: сборник документов и правовых актов муниципального образования города Казани

Исполком предлагает застроить в четыре этапа 7,3 га в районе М-1. Всего планируется возвести восемь 15-этажных жилых домов общей площадью более 100 тыс. кв. метров. Расчетная численность населения нового микрорайона – 4,3 тыс. человек.

Микрорайон с детским садом и школой

В районе планируется построить дошкольную образовательную организацию на 340 мест и школу на 1,2 тыс. учащихся.

Предусмотрена многоэтажная автостоянка на 1 тыс. машиномест, магазины, аптеки. Во встроенных в домах помещениях разместятся амбулаторно-поликлинические учреждения. При этом в документе отмечается, что в радиусе пешеходной и транспортной доступности также находятся дошкольные образовательные учреждения и объекты здравоохранения.

На месте будущей застройки (в нижней половине фотографии) находятся в основном промышленные постройки и склады, а также санитарно-защитная зона троллейбусного депо N1 Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Через микрорайон пройдет и новая магистральная улица – она станет продолжением Тэцевской.

Всю территорию планируется освоить в четыре этапа. Однако в плане есть ссылка на то, что с «Российскими железными дорогами» еще предстоит согласовать санитарный разрыв, ведь застройка приблизится к ж/д путям.

Сначала планируется построить жилье общей площадью 47,5 тыс. кв. метров, затем детсад и многоуровневый паркинг, после – оставшееся в планах жилье и школу.

До строительства магистральной улицы районного значения (продолжение улицы Тэцевская) территория троллейбусного депо N1 сохранится. Строительство школы станет возможным после сокращения санитарно-защитной зоны троллейбусного депо N1.

Сначала планируется построить жилье общей площадью 47,5 тыс. кв. метров, затем детсад и многоуровневый паркинг, после – оставшееся в планах жилье и школу Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

После завершения возведения всего комплекса планируется реконструировать развязку на пересечении улиц Амирхана, Миля и Витера.

Перспективная территория для комплексной застройки

Эксперты отмечают, что жилье в Авиастроительном районе в постсоветское время не вызывало интереса у горожан. Дома были старыми, а транспортная доступность очень низкой. Как следствие – молодые не стремились жить в промышленном районе. Ситуация полностью изменилась в последние годы. К Универсиаде до района была проложена ветка метро, соединяющая Авиастрой с центром Казани и Горками, следом возникли новые жилые комплексы ­– недорогие квартиры стали притягивать молодые семьи, покупавшие недвижимость в основном в ипотеку.

Это же вызвало острый дефицит с социальными объектами в Авиастроительном районе. Здесь самая большая проблема в городе со второй сменой в школах. Если в целом по городу около 15% школьников обучаются во вторую смену, то в Авиастроительном – 30%. При этом в районе нет площадок, отвечающих современным нормам для строительства школы и детсадов.

Авиастроительный район в последнее десятилетие стал притягивать молодые семьи – там построили новые жилые комплексы. И жилье там пока дешевле, чем в других районах города Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Хорошо, что это будет комплексная застройка и будет решена проблема наличия школ и детсадов, очень актуальная сейчас для Казани», – сообщила ИА «Татар-информ» руководитель агентства недвижимости «Счастливый дом» Анастасия Гизатова.

По ее словам, промзоны стали перспективными участками из-за недостатка земли для строительства жилья в городе. По ее мнению, территория по улице Михаила Миля может быть интересна для комплексной застройки ввиду неплохого местоположения и наличия транспортной развязки.

Постепенная застройка промышленных зон и складских территорий неизбежна, так как город испытывает дефицит, рассказал профессор Казанского государственного архитектурно-строительного университета Александр Дембич.

«Это достаточно перспективная территория, учитывая, что мест для комплексной застройки в городе осталось очень мало. Понятно, что придется вклиниваться в промзону, но строить же где-то надо», – пояснил эксперт.

«Мест для комплексной застройки в городе осталось очень мало. Понятно, что придется вклиниваться в промзону, но строить же где-то надо», – отметил профессор КГАСУ Александр Дембич Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Президент Гильдии риелторов РТ Андрей Савельев отмечает, что в Казани много промзон, которые не используются, площади сдаются в аренду и субаренду.

«Думаю, на фоне нехватки свободных территорий под строительство в городе, их конечно, нужно застраивать. Место на Михаила Миля хорошее: есть транспортная доступность и, если улучшить пассажирское сообщение, то будет совсем хорошо. К тому же квартиры в Авиастроительном районе сейчас очень востребованы, так как там жилье стоит дешевле чем в других районах города», – отметил Савельев.