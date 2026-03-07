Жилье, работа и выплаты: депутат Панеш предложил новые меры поддержки для матерей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России действует широкий перечень мер поддержки женщин с детьми, однако некоторые направления требуют дальнейшего развития. Речь идет прежде всего о решении жилищного вопроса, поддержке студенток, родивших ребенка во время обучения в вузе, а также о мерах, которые могли бы стимулировать работодателей поддерживать сотрудниц с детьми. Об этом «ТАСС» сообщил заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Он отметил, что при существующем наборе мер поддержки остаются направления, требующие дальнейшего развития. В первую очередь это касается жилья. По словам депутата, Владимир Путин уже поручил правительству проработать возможность дополнительной помощи семьям при рождении четвертого и последующих детей – речь идет о погашении до 450 тыс. рублей ипотечного кредита.

Также, добавил Панеш, обсуждается дифференциация ставок по льготной ипотеке в зависимости от количества детей и развитие программ льготной аренды жилья для семей с детьми.

Еще одним важным направлением депутат назвал поддержку женщин, родивших ребенка во время обучения в вузе. Он считает, что для этой категории необходимо разработать дополнительные меры. Среди возможных вариантов он назвал академический отпуск с сохранением места в общежитии, гибкий график обучения и материальную помощь.

Кроме того, по мнению парламентария, перспективной мерой может стать стимулирование работодателей к поддержке сотрудниц с детьми. Панеш предложил закреплять в коллективных договорах дополнительные меры – например, гибкий график работы, возможность удаленной занятости, корпоративные детские сады и доплаты к отпуску по уходу за ребенком.

Депутат также напомнил о мерах поддержки, которые уже действуют в стране. В частности, это налоговый вычет на детей. С 2026 года он предоставляется ежемесячно до тех пор, пока годовой доход женщины не превысит 450 тыс. рублей. Размер вычета составляет 1,4 тыс. рублей на первого ребенка, 2,8 тыс. рублей – на второго и 6 тыс. рублей – на третьего и каждого последующего.

Если ребенок имеет инвалидность, родителям дополнительно полагается вычет в размере 12 тыс. рублей. Для одиноких матерей или отцов, а также в случае отказа второго родителя от вычета, эти суммы удваиваются. В качестве примера Панеш привел ситуацию, при которой одинокая мать троих детей может экономить на налогах более 2,5 тыс. рублей в месяц.

Кроме того, с 2026 года действует новая мера поддержки – семейная налоговая выплата, или налоговый кешбэк. По словам депутата, если в семье двое и более детей младше 18 лет либо до 23 лет при очном обучении, а среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточного минимума, можно вернуть 7% от уплаченного за предыдущий год налога на доходы физических лиц.

Панеш также отметил, что для женщин, удостоенных звания «Мать-героиня», с 2026 года введены ежемесячные выплаты более 72 тыс. рублей. Кроме того, их социальный пакет полностью приравнен к льготам Героя России и Героя Труда РФ.

Поддержка материнства соответствует целям национального проекта «Семья».