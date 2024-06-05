Жилье по сельской ипотеке приобрели более 4600 татарстанских семей

С момента запуска госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» более 4600 семей Татарстана приобрели недвижимость по сельской ипотеке. На эти цели ключевой оператор программы направил около 13 млрд рублей, из них почти 2 млрд рублей – в 2024 году. Жилищные вопросы в текущем году решили порядка 380 семей республики.

Наибольшее количество сделок по сельской ипотеке зарегистрировано в следующих районах Татарстана – Высокогорском, Лаишевском, Пестречинском, Тукаевском и Арском, приводит данные Росреестр республики.

Чаще всего (в 90% случаев) жители республики приобретают в сельской местности готовые индивидуальные жилые дома. Менее популярны покупка квартиры в строящемся доме или самостоятельное строительство собственного дома, говорит руководитель республиканского Росреестра Азат Зяббаров.

В целом с начала действия программы «Комплексное развитие сельских территорий» сельской ипотекой воспользовались более 100 тысяч семей по всей России. В основном программой пользуются семейные пары с детьми, средний возраст супругов составляет от 21 до 37 лет.

В январе 2024 года на встрече с главами муниципалитетов Президент России Владимир Путин отмечал, что программа сельской ипотеки будет продолжена.