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Ру Тат
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Общество
31 января 2022  19:04
Наталья Рыбакова

Жилье, лекарства, школьное питание: на что татарстанцы пожаловались омбудсмену РТ

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За год в аппарат уполномоченного по правам человека в РТ поступило более 6 тыс. обращений от татарстанцев. Большинство из них имеет социальную направленность. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская в общественной приемной «Единой России». 

«В прошлом году в наш адрес поступило более 6 тыс. обращений, в том числе было около 4 тыс. письменных обращений. Основной блок обращений связан с социальными и культурными обращениями граждан. Всего поступило более 1,8 тыс. таких обращений. Это вопросы, связанные с правом на жилище, улучшением качества жилищно—коммунальных услуг. Особенно много было обращений по вопросам жилья от детей-сирот», — сказала она. 

Спикер отметила, что получила  множество вопросов и жалоб от людей, которые не могут получить субсидии на оплату ЖКУ из-за долгов за коммунальные услуги. С января 2022 года произошли законодательные изменения и приостановка таких услуг теперь возможна только через суд.  Кроме того, было много обращений по горячим линиям, которые связаны с работой учреждений образования и организацией школьного питания. Также были вопросы по охране здоровья, льготного лекарственного обеспечения, выплатам на лекарства, защите трудовых прав. 

Сабурская проинформировала, что аппарат уполномоченного по правам человека в РТ проведёт в феврале горячую линию по социальным и семейным вопросам. Принять участие в ней могут все желающие.

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