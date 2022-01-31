Жилье, лекарства, школьное питание: на что татарстанцы пожаловались омбудсмену РТ

За год в аппарат уполномоченного по правам человека в РТ поступило более 6 тыс. обращений от татарстанцев. Большинство из них имеет социальную направленность. Об этом сообщила сегодня уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская в общественной приемной «Единой России».

«В прошлом году в наш адрес поступило более 6 тыс. обращений, в том числе было около 4 тыс. письменных обращений. Основной блок обращений связан с социальными и культурными обращениями граждан. Всего поступило более 1,8 тыс. таких обращений. Это вопросы, связанные с правом на жилище, улучшением качества жилищно—коммунальных услуг. Особенно много было обращений по вопросам жилья от детей-сирот», — сказала она.

Спикер отметила, что получила множество вопросов и жалоб от людей, которые не могут получить субсидии на оплату ЖКУ из-за долгов за коммунальные услуги. С января 2022 года произошли законодательные изменения и приостановка таких услуг теперь возможна только через суд. Кроме того, было много обращений по горячим линиям, которые связаны с работой учреждений образования и организацией школьного питания. Также были вопросы по охране здоровья, льготного лекарственного обеспечения, выплатам на лекарства, защите трудовых прав.

Сабурская проинформировала, что аппарат уполномоченного по правам человека в РТ проведёт в феврале горячую линию по социальным и семейным вопросам. Принять участие в ней могут все желающие.