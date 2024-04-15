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Жилье и выплаты: Волынец рассказала, с какими проблемами к ней приходят многодетные
Порядок общения родителей с детьми после развода, жилищные проблемы и получение социальных выплат — с такими вопросами чаще всего обращаются семьи с детьми из Татарстана к уполномоченному по правам ребенка в РТ Ирине Волынец. Об этом она сообщила сегодня корреспонденту «Татар-информа».
«К сожалению, у нас есть такая проблема — когда семья распадается, страдают дети, потому что родители часто не могут договориться между собой о порядке общения одного из них с детьми либо сразу обоих. Многодетные семьи часто обращаются по вопросам расширения жилплощади. Вообще, самый большой вопрос для наших семей с детьми — жилищный», — сказала она.
Также татарстанцев с детьми часто волнует порядок получения социальных пособий. Не всегда люди знают, как рассчитывается то или иное пособие и какие документы нужны для его оформления. Возникают и другие вопросы.
«Иногда по доходам семья попадает под господдержку, но не проходит по имущественному цензу. К примеру, жилищная площадь у семьи чуть больше, чем установлено законом для получения мер поддержки», — пояснила Волынец.
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