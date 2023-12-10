Жилье и кредиты: Социальный фонд рассказал, на что татарстанцы тратят маткапитал

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С начала реализации программы маткапитал получили 406 тыс. семей из Татарстана, в том числе 96 тыс. из них в проективном режиме. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе отделения Соцфонда по РТ.

«В 2023 году сертификаты на маткапитал оформили 20,7 тыс. татарстанских семей, а в 2022 году – 25,7 тыс.», — отметили в пресс-службе.

Всего Соцфондом Татарстана за годы действия программы принято более 400 тыс. заявлений о распоряжении средствами материнского капитала. При этом на погашение кредитов и займов подано 285 тыс. заявлений, на улучшение жилищных условий (по исполнению ребенку возраста 3 лет) – 49 тыс., образование ребенка – 48,9 тыс., формирование накопительной части пенсии маме – 192, на ежемесячную выплату до достижения ребенком трех лет – 26 тыс., социальную адаптацию и интеграцию детей-инвалидов в обществе – два заявления.