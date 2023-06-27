«Жилье, доступное каждой семье»: дома в ЖК «Волшебный сад» сдадут в этом году

Жилой комплекс «Волшебный сад», расположенный в селе Сокуры недалеко от Казани, в этом году примет первых жителей.

«Волшебный сад» — это экологически чистый жилой комплекс с огромной зеленой территорией, где можно прокатится на велосипеде или сходить в лес за грибами, а зимой — прогуляться на лыжах. Кроме того, ЖК соседствует с рекой Мешей, что позволяет без труда выбраться на пляж или сходить на рыбалку.

В поселке в шаговой доступности есть все, что нужно семье: детский сад, школа, магазины, заправки, пункты доставки маркетплейсов, почтовое отделение, досуговые центры для детей. В поселке также есть церковь и мечеть.

При этом жилой комплекс находится всего лишь в десяти минутах езды от столицы Татарстана.

Дома в комплексе малоэтажные. Цены в новом жилом комплексе стартуют от 3,9 млн рублей за однокомнатную квартиру площадью 36 кв. метров. «Это полноценные однокомнатные квартиры. У нас нет студий, мы за просторные, но в то же время оптимальные метражи», — отметила коммерческий директор компании «Тройка», которая является застройщиком, Светлана Соловьева.

Она добавила, что есть возможность взять квартиру по семейной ипотеке со ставкой 4,8%. «Мы решили, что мы строим доступное жилье, пусть чуть дальше от города, но так, чтобы каждая семья могла его себе позволить, при этом получая готовую городскую инфраструктуру», — заявила она.

Приобрести квартиры можно также в готовой чистовой отделке. То есть после покупки жилья нужно будет только докупить мебель и бытовую технику.

На сегодняшний день в жилом комплексе построены три кирпичных дома из шести. Компания «Тройка» планирует закончить строительство первой очереди комплекса и ввести жилье в эксплуатацию до конца этого года.

Подробнее ознакомиться с новым жилым комплексом, а также заказать консультацию и записаться на экскурсию можно на сайте или по телефону: 8 (843) 500-54-75.

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