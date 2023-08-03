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Жильцы ЖК «Солнечный город» пожаловались на тень от строящихся многоэтажек
В жилом комплексе «Солнечный город» в ближайшее время собираются построить сразу три многоэтажных здания. Жельцы дома №10 по улице Баки Урманче уверены, что из-за этого к ним полностью перестанет проникать солнечный свет.
«Не выдержаны расстояния до дороги, не выдержаны расстояния до домов. Все это строится в ущерб всем нормам и жильцам», – поделился с корреспондентом телеканала «Вести. Татарстан» местный житель Марат Шамсутдинов.
Обеспокоенные люди вышли на улицу, чтобы заявить о нарушении своих прав. По их словам, на территории, отведенной под строительство новых домов, уже спилили деревья.
Тревогу у них вызывает и то, что достаточно большая жилая площадь, которая в скором времени здесь появится, приведет к наплыву новых соседей. Это, уверены жители, создаст серьезную нагрузку на и так «недоразвитую социальную инфраструктуру».
Люди объясняют, что рядом нет досуговых центров, школ и детсадов. «В новых домах все семейные покупают квартиры, а у них есть дети. Молодежь эта хлынет, об этом никто не думает», — заметила собеседница канала.
В мэрии Казани заверили, что строительство идет в полном соответствии с проектом планировки территории, который Минстрой РТ утвердил еще в 2007 году. Однако жители «Солнечного города» не собираются мириться с тем, что на их дом может скоро «упасть тень», и намерены бороться за свои права.
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