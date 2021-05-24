news_header_top_970_100
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Жители РТ могут проголосовать за дворы для благоустройства в 2022 году до 30 мая
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Новым гендиректором МУП «Метроэлектротранс» стал Айдар Абдулхаков
Ларионова о ложных звонках: Это сигнал для всех школ с точки зрения системы воспитания
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 мая 2021  13:44
Ульяна Сушкова

Жильцы заселили соципотечный 340-квартирный дом в «Салават купере»

news_top_970_100

В Казани в жилом массиве «Салават Купере» заселили 340-квартирный социально-ипотечный дом. Жилплощади получили работники предприятий, молодые семьи, дети-сироты, врачи-грантополучатели и переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.

Жилье предоставили в чистовой отделке. Каждая из квартир оборудована сантехникой, электрическими плитами, пожарной сигнализацией, счетчиками воды и электроэнергии, а также автоматической системой удаленного считывания данных. 
Общая площадь квартир составляет 15 тыс.кв. м. 

До конца текущего года планируется завершить строительство еще девяти домов во втором квартале жилого массива «Салават Купере». При возведении зданий будут внедрены такие урбанистические подходы как двор без машин, пешеходный бульвар длиной 400 метров и спортивные площадки, подчеркнули в пресс-службе. 

Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
 

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное