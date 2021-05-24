Жильцы заселили соципотечный 340-квартирный дом в «Салават купере»

В Казани в жилом массиве «Салават Купере» заселили 340-квартирный социально-ипотечный дом. Жилплощади получили работники предприятий, молодые семьи, дети-сироты, врачи-грантополучатели и переселенцы из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при Президенте РТ.



Жилье предоставили в чистовой отделке. Каждая из квартир оборудована сантехникой, электрическими плитами, пожарной сигнализацией, счетчиками воды и электроэнергии, а также автоматической системой удаленного считывания данных.

Общая площадь квартир составляет 15 тыс.кв. м.



До конца текущего года планируется завершить строительство еще девяти домов во втором квартале жилого массива «Салават Купере». При возведении зданий будут внедрены такие урбанистические подходы как двор без машин, пешеходный бульвар длиной 400 метров и спортивные площадки, подчеркнули в пресс-службе.



Дом построен за счет инвестиций Госжилфонда при Президенте РТ в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

