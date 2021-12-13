Жильцы дома в Челнах, где произошел взрыв, вернутся в квартиры на следующей неделе

Сегодня мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев проверил ремонт дома 48/20, который пострадал от взрыва 25 октября текущего года. Об этом сообщает Управление информационной политики и по связям с общественностью Автограда.

На сегодняшний день специалисты полностью восстановили либо заменили все строительные конструкции. Также в квартиры подано отопление, активно идут отделочные работы.

Мэр осмотрел все квартиры 11 подъезда, пообщался со строителями. Сегодня они приступают к установке натяжных потолков, а с середины недели начнут устанавливать сантехоборудование, затем — двери. Выполняются практически все пожелания жителей. «В одной из квартир, например, даже обои отличаются: на одной стене одни, на другой другие. Жители сами так выбрали», — рассказал исполнительный директор ГК «Профит» Анатолий Кондюков, данная организация занимается восстановлением дома.

Мэр отметил качество работ и материалов, а также оперативность. «Судя по итогам промежуточного этапа, который мы сегодня увидели, результаты положительные. Еще неделю, может, дней 10 продолжатся работы. К 20 — 25 декабря все жители вернутся в квартиры. Мы вместе с ними второй раз проведем новоселье», — отметил градоначальник.

28 детей из трех пострадавших подъездов дома 48/20 будут приглашены на елку мэра.