Жильцы пострадавшего от взрыва газа дома в Зеленодольске вернулись в обновленные квартиры

Сегодня в Зеленодольске в обновленные квартиры смогли вернуться жильцы дома 39а по улице Ленина, пострадавшего при взрыве газа в марте этого года. Об этом сообщает пресс-служба Зеленодольского района.

От имени главы Зеленодольского района Михаила Афанасьева горожан поздравил руководитель исполкома Ильяс Ганиев. Он напомнил, что в первые же минуты после трагедии были проинформированы Президент республики Рустам Минниханов, Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, была получена вся необходимая поддержка для ликвидации последствий взрыва. На объект прибыл министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин, и в кратчайшие сроки начались работы по восстановлению дома. По поручению Михаила Афанасьева жильцам была оказана вся необходимая помощь.

«Руководители наших предприятий и организаций, депутаты, волонтеры – никто не остался в стороне, помогая пострадавшим справиться с последствиями трагедии», – подчеркнул Ганиев.

Сегодня, в День спасателя Российской Федерации, состоялось награждение сотрудников МЧС, которые работали на месте происшествия. Так, благодарственных писем удостоились Раиль Шакиров, Евгения Архиреева, Глеб Данилов, Алексей Белов, Александр Ялозюк.

«Встретить Новый год в своих квартирах – мы мечтали об этом, и, наконец, долгожданный переезд состоялся! Спасибо руководству города за оказанную помощь и поддержку, что не оставили нас в трудную минуту и все эти месяцы помогали с различными вопросами», – сказали в ответном слове жильцы дома. Каждой семье вручили подарок – мультиварку.

Взрыв газа в 50-квартирном жилом доме произошел 29 марта. Агентству «Татар-информ» пояснили в пресс-службе администрации, что подлежало полному восстановлению 14 квартир, проведен частичный ремонт в 11 квартирах, менее затронутых взрывом. В данном доме проживало 50 семей, из них два человека погибли, шестеро пострадали, 25 семьям было предоставлено временное жилье.





Кроме того, данный дом был включен в региональную программу капитального ремонта на 2021 год. По ней здесь произвели ремонт кровли, фасада, подвала, фундамента, внутридомовых инженерных сетей электроснабжения, теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения. Также специалисты заменили лифтовое оборудование и отремонтировали лифтовую шахту.

«На ремонтно-восстановительные работы и капитальный ремонт было направлено порядка 58 млн рублей», — уточнила и. о. начальника отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.