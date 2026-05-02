Общество 2 мая 2026 21:00

Жильцы многоквартирных домов в Татарстане могут сменить УК через ГИС ЖКХ

Если содержание дома вызывает вопросы – в подъезде недостаточно чисто, обращения рассматриваются слишком долго, а необходимые работы откладываются, – жильцы могут изменить ситуацию законным способом, сообщили в Государственной жилищной инспекции РТ.

Любой собственник квартиры или иного помещения в доме вправе инициировать и провести общее собрание собственников, в том числе по вопросу о смене управляющей организации или выборе другого способа управления домом. Решение принимается большинством голосов собственников.

Если собрание проводится с использованием системы ГИС ЖКХ, проголосовать можно онлайн через приложение «Госуслуги Дом» – без бумажных бюллетеней и долгого сбора подписей. Приложение позволяет голосовать онлайн по вопросам дома, получать уведомления о собраниях, изучать повестку и документы, а также следить за итогами голосования.

Самое читаемое
Чемпионат «Абилимпикс» в Татарстане собрал более 1,7 тыс. участников

Чемпионат «Абилимпикс» в Татарстане собрал более 1,7 тыс. участников

2 мая 2026

Голикова предложила создавать комнаты матери и ребенка на предприятиях

1 мая 2026
Новости партнеров