Жильцы многоквартирных домов в Татарстане могут сменить УК через ГИС ЖКХ

Если содержание дома вызывает вопросы – в подъезде недостаточно чисто, обращения рассматриваются слишком долго, а необходимые работы откладываются, – жильцы могут изменить ситуацию законным способом, сообщили в Государственной жилищной инспекции РТ.

Любой собственник квартиры или иного помещения в доме вправе инициировать и провести общее собрание собственников, в том числе по вопросу о смене управляющей организации или выборе другого способа управления домом. Решение принимается большинством голосов собственников.

Если собрание проводится с использованием системы ГИС ЖКХ, проголосовать можно онлайн через приложение «Госуслуги Дом» – без бумажных бюллетеней и долгого сбора подписей. Приложение позволяет голосовать онлайн по вопросам дома, получать уведомления о собраниях, изучать повестку и документы, а также следить за итогами голосования.