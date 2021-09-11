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11 сентября 2021  23:31

Жильцы малосемейки в Челнах эвакуировались ночью из дома из-за пожара в соседской комнате

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Сообщение о пожаре в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажки коридорного типа на Набережной имени Тукая в поселке ГЭС в Набережных Челнах поступило на номер пожарной охраны 101 около половины десятого вечера. 

 

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место пожарные выяснили, что горят вещи и мебель в одной из комнат, площадь возгорания составила три квадратных метра. 

 

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

30 жильцов пятиэтажки, в том числе семеро детей, вышли из своих комнат еще до приезда пожарных. Никто не пострадал. Причины возгорания установят пожарные дознаватели. 

 

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

 

 

 

 

#эвакуация при пожаре #пожар в жилом доме
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