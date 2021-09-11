Жильцы малосемейки в Челнах эвакуировались ночью из дома из-за пожара в соседской комнате

Сообщение о пожаре в одной из комнат на третьем этаже пятиэтажки коридорного типа на Набережной имени Тукая в поселке ГЭС в Набережных Челнах поступило на номер пожарной охраны 101 около половины десятого вечера.

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по РТ, прибывшие на место пожарные выяснили, что горят вещи и мебель в одной из комнат, площадь возгорания составила три квадратных метра.

Фото: © Пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

30 жильцов пятиэтажки, в том числе семеро детей, вышли из своих комнат еще до приезда пожарных. Никто не пострадал. Причины возгорания установят пожарные дознаватели.