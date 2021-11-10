Жильцы дома на Рихарда Зорге могут подавать заявки в управляющую компанию по QR-коду

В капитально отремонтированном доме № 121 по ул. Рихарда Зорге в Казани ввели QR-коды, по которым можно подавать заявки в управляющую компанию, сообщает пресс-служба мэрии.

В 9-этажном доме 1986 года постройки обновили кровлю, фасад, подъезды и подвал, инженерные коммуникации, в подъездах установили современные антивандальные почтовые ящики из бронестекла, а также обустроили придомовую территорию.

На площадках во дворе и в подъездах домов появились QR-коды, отсканировав которые, можно оказаться на странице приема заявок управляющей компании. Таким образом жители могут оставить свои замечания и предложения в один клик.

«Жителям даже не нужно ничего скачивать — достаточно просто направить камеру, чтобы оказаться на нужной странице. Здесь сразу открывается прием заявок. Можно подать письменное обращение, записать аудиосообщение и прикрепить фотографии. Уже буквально через минуту информация попадает к нам», — прокомментировал генеральный директор ООО УК «РАН сервис» Рустем Абдрашитов.

В настоящее время пилотный проект тестируют две управляющие компании Приволжского района Казани. Специальные QR-коды расположены на 14 детских площадках и в 22 подъездах 5 домов. В дальнейшем разработку планируется растиражировать.