«Зилант» досрочно стал чемпионом Высшей лиги и пробился в гандбольную Суперлигу

Казанский клуб «Зилант» досрочно стал чемпионом Высшей лиги. Это произошло после ответного матча очередного тура, который прошел 2 мая в Уфе против местного «Акбузата». Победа принесла казанцам два очка и обеспечила первое место за два тура до окончания сезона, сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

В трех предыдущих розыгрышах Высшей лиги команда стабильно входила в тройку призеров и получала шанс подняться в классе через переходные матчи, однако каждый раз не удавалось добиться повышения. Самым болезненным оказался прошлый сезон, когда «Зилант» уступил победителю – омскому «Скифу» – всего одно очко.

В нынешнем чемпионате четвертая попытка оказалась успешной. Команда оформила выход в OLIMPBET Суперлигу после непростой выездной победы в Уфе. Днем ранее соперники провели результативный матч, в котором «Акбузат» выиграл с минимальным счетом 39:38.

В повторной встрече к перерыву казанцы вели с преимуществом в семь мячей, однако во втором тайме позволили сопернику сократить отставание. Тем не менее концовка осталась за «Зилантом» – матч завершился со счетом 37:32 в пользу гостей.

После этой победы ближайший преследователь в таблице – «Ростов-Дон» – утратил математические шансы догнать казанскую команду.