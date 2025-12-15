Жила без документов: уроженка Казани спустя 55 лет получила свидетельство о рождении

В Перми местная жительница обратилась к Уполномоченному по правам человека в Пермском крае Игорю Сапко, рассказав, что прожила 55 лет без свидетельства о рождении. Этой историей Сапко поделился на своей странице во «ВКонтакте».

До совершеннолетия женщина жила в Казани, где и прошли ее детские и юношеские годы. Документы ей не оформили из‑за того, что мать после рождения так и не обратилась в ЗАГС.

Из‑за отсутствия свидетельства о рождении женщина не посещала детский сад и школу, не могла получить паспорт, официально трудоустроиться, обращаться в медучреждения и пользоваться мерами социальной поддержки. Фактически она существовала, но юридически оставалась «невидимкой», указал Сапко. Позже она даже успела отбыть наказание в исправительном учреждении.

Чтобы восстановить юридический статус, женщине пришлось пройти длительную процедуру через органы по вопросам миграции и суд. Весь процесс сопровождала команда Уполномоченного по правам человека в Пермском крае, помогая с документами и представляя ее интересы в суде.

На днях суд удовлетворил ее заявление и признал юридический факт рождения. В зале женщина расплакалась – спустя 55 лет она впервые сможет получить свое свидетельство о рождении.

«Родители обязаны помнить, что оформление свидетельства о рождении и паспорта ребенка – это не формальность, а фундамент его будущей жизни и безопасности. Не сделанный вовремя шаг через годы может обернуться для ребенка серьезными испытаниями!» – добавил Сапко.