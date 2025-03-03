Зиганшин: Молодежь Татарстана уделяет большое внимание вопросам экологии

При росте ВРП практически в три раза за последние годы Татарстану удалось снизить нагрузку на экосистему, что было отмечено сегодня в ходе встречи Президента России Владимира Путина с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым.

Как региону удалось достичь таких серьезных результатов, «Татар-информу» пояснил депутат Госсовета РТ, председатель Татарстанского отделения Российского экологического общества Азат Зиганшин. По его словам, руководство республики уделяет значительное внимание вопросам экологии. Кроме того, республика получает федеральную поддержку благодаря действующим национальным проектам.

«Как вы знаете, с 2019 по 2024 год действовал нацпроект «Экология». Общий объем природоохранных мероприятий в республике только в 2024 году составлял более 11 млрд рублей. Из них 4 млрд рублей – по нацпроекту «Экология». Это существенные средства, которые, безусловно, улучшают экологическую обстановку в республике», - сказал он.

Так, 3,8 млрд рублей республика получила по федеральному проекту «Оздоровление Волги». 50 млн рублей составил вклад в экологию благодаря федеральному проекту «Чистая страна», около 120 млн рублей – по федеральному проекту «Сохранение лесов».

«С 2019 по 2024 год проведено 30 экологических мероприятий на общую сумму более 21,5 млрд рублей. На рекультивацию иловых полей в 2024 году выделено более 1,7 млрд рублей. На реконструкцию БОС Казани направлено более 2 млрд рублей», - отметил Зиганшин.

С 2025 года стартовал новый нацпроект «Экологическое благополучие», который продолжится в последующие годы. Регион участвует в трех основных федеральных проектах – «Вода России», «Генеральная уборка», «Сохранение лесов».

«Предусмотрено восемь мероприятий на сумму более 2,6 млрд рублей. Все эти мероприятия направлены на экологический комфорт и улучшение качества жизни людей», - подчеркнул Зиганшин.

Он также отметил вклад предприятий Татарстана в природоохранные мероприятия. Кроме того, экологические вопросы сегодня волнуют молодежь.

«Отрадно, что все жители Татарстана и особенно молодежь уделяют большое внимание вопросам экологии. Молодые люди понимают, что от этого зависит здоровье людей и будущих поколений. Это люди, любящие свою республику и страну», - заключил Зиганшин.