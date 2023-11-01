Жидкие удобрения, бетон и растительные масла: на что Татарстан привлек 3,5 млрд рублей

В Кабинете Министров РТ рассмотрели заявки от инвесторов, которые хотели бы работать в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске и Чистополе

Фото: mert.tatarstan.ru

Первый в России завод по производству тиосульфата аммония появится в Менделеевске

Сегодня в Кабинете Министров РТ рассмотрели заявки от инвесторов, которые хотели бы работать в Набережных Челнах, Зеленодольске, Менделеевске и Чистополе. Заседание соответствующей комиссии провел вице-премьер – министр экономики Татарстана Мидхат Шагиахметов.

Например, в Менделеевске планируют построить первый в России завод по производству компонента для удобрений – тиосульфата аммония, рассказал журналистам руководитель GSM Chemical Сергей Игумнов.

«На текущий момент в России нет производителя тиосульфата аммония. В целом культуры жидких комплексных удобрений нет. Да, они дороже, но с учетом урожая, который получат фермеры в итоге, выгода очевидна», – прокомментировал спикер.

По его словам, в целом мировой рынок составляет около 1 млн тонн в год.

Мощность производства составит 160 тонн жидких удобрений в год, запустить завод планируется в 2025 году. Инвестиции оцениваются в 760 млн рублей.

По словам Игумнова, отличие от гранулированных удобрений в том, что жидкости не страшна засушливая погода, растения получат питание сразу же.

«В России нет производителя тиосульфата аммония. В целом культуры жидких комплексных удобрений нет. Да, они дороже, но с учетом урожая, который получат фермеры в итоге, выгода очевидна» Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

«В Татарстане есть завод “Аммоний”, они производят азотные удобрения. Мы планируем совместное производство с ними. У них сейчас есть производство карбамидо-аммиачных смесей. Если туда добавить наше удобрение, то это будет уже источники и азота, и серы. У нас не будет конкуренции», – добавил руководитель GSM Chemical.

На начальном этапе предприниматели планируют обеспечить рынок РФ, а в дальнейшем выйти на рынки других стран, например Казахстана и Узбекистана. Они уверены, что в жарких, засушливых регионах их удобрения будут пользоваться спросом.

В Менделеевске запустят две производственные линии завода по производству бетона

Также в Менделеевске планируют запустить две линии по производству товарного бетона, рассказал «Татар-информу» после заседания комиссии учредитель компании «Бетонмаркет» Динар Ахметов.

«В Менделеевском районе на сегодняшний день нет бетонных заводов. Ближайшие города, где они работают, – это Елабуга и Набережные Челны, поэтому данный продукт будет очень востребован. Кроме того, наше производство удачно расположено рядом с заводом “Аммоний” и особой экономической зоной “Алабуга”, где также есть высокий спрос на товарный и промышленный бетон», – прокомментировал собеседник агентства.

В Менделеевске планируют запустить две линии по производству товарного бетона Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По словам Ахметова, строительство первого этапа завода планируют завершить уже весной 2024 года. После выхода на проектную мощность первой производственной линии приступят к реализации второго этапа – производству ЖБИ-изделий. Начать планируют с малых форм: колец, тротуарных плиток, бордюров и так далее.

«Наш проект поддерживают муниципальные власти, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ, а также Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ. Кроме того, совместно с КГАСУ у нас есть несколько разработок по бетонным дорогам», – отметил Динар Ахметов.

Общий объем инвестиций, которые привлекут к реализации проекта, – 70,1 млн рублей.

В Зеленодольском районе строят логистический центр Ozon за 2,6 млрд

В ходе заседания члены комиссии также рассмотрели внесение изменений в проекты резидентов ТОР в Зеленодольске и Набережных Челнах, которые касались увеличения численности рабочих мест и роста стоимости проектов. Эти проекты сопровождают и Агентство инвестиционного развития РТ, и Минэкономики.

Михаил Афанасьев считает, что строительство крупных логистических центров позволит уменьшить маятниковую миграцию и даст людям больше рабочих мест Фото: mert.tatarstan.ru

В логистическом комплексе Ozon растет число рабочих мест. «Проект развивается на территории Зеленодольского района в течение нескольких лет, и сегодня было принято решение по увеличению показателей: количество рабочих мест увеличивается на 453, площадь маркетплейса – до 118 тыс. кв. метров, также вырастет и объем капитальных вложений», – рассказал журналистам глава Зеленодольского района Михаил Афанасьев.

Он также отметил, что Зеленодольск регулярно сталкивается с проблемой маятниковой миграции. Объемы строительства в городе и районе растут, жилье покупают также люди из других регионов, соответственно проблема становится все шире. Строительство крупных логистических центров позволит ее уменьшить и даст людям больше рабочих мест.

«ТОСЭР активно развивается, мы выполняем все показатели Минэкономики России и KPI, который был нам поставлен. Работы очень много, ТОСЭР у нас разнонаправленная – это и логистика, и производство, и другие проекты», – добавил Афанасьев.

Он также напомнил, что сейчас в Зеленодольском районе достраивают завод по производству лифтов «Татлифт», завершается строительство производства «Электрооптима», которое будет выпускать зарядные станции для метробусов и электроавтомобилей, уже завершилось строительство производства хлебобулочных замороженных полуфабрикатов.

Кроме того, в Свияжском мультимодальном логистическом центре полным ходом идет строительство крупнейшего элеватора. «Это уникальное место, такого больше нет – это и причальная стена протяженностью 2,5 км, и железная дорога, выход на трассы М7 и М12, географическое расположение на Транссибе. У проекта большие перспективы», – поделился с журналистами глава Зеленодольского района.

В логистическом компплексе Ozon количество рабочих мест увеличивается на 453, площадь маркетплейса – до 118 тыс. кв. метров Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В свою очередь руководитель проектов компании Ozon Иван Беляков добавил, что объем инвестиций компании в проект достигнет 2,6 млрд рублей.

«С декабря 2019 года мы являемся резидентами ТОР «Зеленодольск». Площадь нашего логистического объекта составляет свыше 70 тыс. квадратных метров. В настоящий момент на объекте работает более 800 человек, полные инвестиции в объект составят 2,6 млрд рублей», – отметил спикер.

В Набережных Челнах откроют производство мелкой бытовой техники и пластмассовых изделий

В Набережных Челнах с 2018 года идет строительство завода по производству мелкой бытовой техники и пластмассовых изделий «Технолайн». В проект также внесли изменения в части увеличения капитальных вложений и количества рабочих мест.

В Набережных Челнах с 2018 года идет строительство завода по производству мелкой бытовой техники и пластмассовых изделий «Технолайн» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Планируется, что на производстве будут выпускать «высококачественную продукцию в виде мелкой бытовой техники и изделий из пластика с оптимальным соотношением цены и качества». Завершится строительство в 2024 году, инвестиции в проект составят более 139 млн рублей.

На сайте компании сообщается, что «Технолайн» выпускает более 20 моделей бытовой техники, несколько моделей находятся в инженерной разработке для подготовки к производству. Изделия проходят полный производственный цикл: от литья на ТПА (термопласт автоматах) до хотстампинга и маркировки. Производственные площади компании составляют порядка 5,7 тыс. кв. метров.

В создание производства растительных масел в Чистополе вложат 5,4 млн рублей

В Чистополе планируют открыть производство растительных масел «Чистай мае». Цель инвестиционного проекта – это «создание производства растительных масел с последующей реализацией прямой и побочной продукции производства». Сюда относится подсолнечное масло, жмых подсолнечника, шелуха, рапс и его жмых.

В Чистополе планируют открыть производство растительных масел «Чистай мае» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Запустить проект планируют в первом квартале 2024 года, а выйти на проектную мощность – в 2025-м. Инвестиции в проект составят 5,4 млн рублей.

«В Татарстане реализован и подтвержден бизнес-объединениями механизм поддержки и сопровождения инвестиционных проектов – Региональный инвестиционный стандарт. Стандарт позволяет выстроить эффективное взаимодействие с инвестором на протяжении всего цикла реализации инвестпроекта, значительно сокращая сроки и упрощая подключение к инфраструктуре», – отметил на заседании Шагиахметов.

В Минэкономики также отметили, что объем инвестиций в основной капитал в первом полугодии 2023 года в Татарстане составил 386,4 млрд рублей – это на 16,5% в сопоставимых ценах больше, чем за аналогичный период прошлого года.