Зидан возглавит сборную Франции вместо Дешама

Фото: uefa.com

Бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан сменит Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции по окончании чемпионата мира 2026 года. Об этом сообщает Defensa Central со ссылкой на журналиста RMC After Foot Жилберта Брисбуа.

«Дидье Дешам уйдет в 2026 году. Через год у нас будет Зидан! Какая радость, все решено!» – заявил журналист.

Ранее Зинедин Зидан дважды был главным тренером «Реала». Сначала с 2016 по 2018 год, а потом с 2019 по 2021 год. За этот период под его руководством «сливочные» трижды выигрывали Лигу чемпионов, два раза становились чемпионами Ла Лиги и завоевали Суперкубок Испании.