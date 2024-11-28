Зиатдинов: Закупки молочной продукции для социально значимых учреждений РТ централизованы

В Татарстане выделено более 499 млн рублей на поставку молока и молочной продукции в социально значимые учреждения на 2025 год. Шесть централизованных закупок в единой информационной системе разместил Государственный комитет РТ по закупкам, сообщает пресс-служба ведомства.

«В Татарстане все закупки молочной продукции для социальных учреждений централизованы. Комитетом проведена большая работа по стандартизации номенклатуры, определению максимальных цен и проведению выборочной экспертизы приемки продукции. Тем самым мы обеспечиваем эффективное расходование бюджетных средств, исключаем завышение цен и предупреждаем заказчиков о рисках поставки некачественного товара. Это очень важная работа, ведь от качества поставленных товаров зависит здоровье татарстанцев», — прокомментировал ситуацию председатель Госкомитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов.

Победителям электронных аукционов предстоит поставить 1,3 млн килограммов молока, 254 тыс. килограммов кефира, 265 тыс. килограммов ряженки, 70 тыс. килограммов сметаны, 146 тыс. килограммов творога, 142 тыс. килограммов сливочного масла и 67 тыс. килограммов полутвердых сыров.

Молочную продукцию получат свыше 600 учреждений республики, включая школы, детсады, колледжи, учреждения здравоохранения, социальной защиты, молодежной политики и другие организации. Поставки должны будут выполняться с 1 января до 31 декабря 2025 года.