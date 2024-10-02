Зиатдинов: В условиях санкций отрасль госзакупок приобретает ответственное значение

В Государственном Совете Татарстана состоялось заседание комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству, в ходе которого были одобрены основные параметры прогноза социально-экономического развития Татарстана на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов, а также проект закона республики «О бюджете на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов». Участники заседания рассмотрели вопрос о проблемах и мерах по совершенствованию механизма осуществления закупок в условиях принятия ограничительных мер и действия санкций.

Председатель Государственного комитета РТ по закупкам Марат Зиатдинов в докладе рассказал об антимонопольном регулировании государственных закупок в условиях введенных санкций и ограничений. В частности, речь шла о предоставлении возможности регионам устанавливать дополнительные случаи и порядок осуществления закупок у единственного поставщика. В Татарстане работа велась специально созданной комиссией. Из поступивших 28 обращений о согласовании закупок у единственного поставщика согласовано только 15 на общую сумму 13 млрд. руб. Кроме того, в законе о контрактной системе установили, что субъекты России вправе принимать решения об изменении существенных условий контракта. За прошедшие 2 года заказчиками изменены условия в 27 исполняемых контрактах на сумму 7,7 млрд рублей.

«В настоящее время в условиях санкционного давления отрасль государственных закупок особенно приобретает ответственное значение. Государственным комитетом РТ по закупкам уделяется пристальное внимание вопросам поддержки отечественных производителей, импортозамещения, эффективного расходования бюджетных средств, внедрения новых технологий в контрактную систему. В августе 2024 года принят Закон об оптимизации процедур государственных закупок, которым устанавливается единый порядок предоставления преимущества отечественным товарам», - отметил руководитель, чьи слова приводит госкомитет РТ по закупкам.

Эффективной мерой поддержки в республике, которой, по словам руководителя ведомства, нет еще ни в одном регионе России, стали закупки «второй руки». Исполнители и подрядчики, заключившие государственные и муниципальные контракты, стали закупать товары, необходимые для исполнения этих контрактов, на электронных площадках. Всего заключено 3405 контрактов. 1609 закупок проведено в Республиканском маркетинговом центре на общую сумму 872 098 000 рублей. Большая часть — на организацию питания.

Среди мер поддержки председатель госкомитета отметил установление дополнительных оснований для невключения в реестр недобросовестных поставщиков, списание начисленных поставщику неустоек, сокращение срока оплаты по контракту. Также он проинформировал о важности работы по повышению квалификации лиц, занимающихся закупками, в «Центре развития закупок Республики Татарстан». Обучение здесь проводят специалисты Госкомитета и представители контрольных органов республики.