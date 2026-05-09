Жгли села и бомбили гражданских с самолетов: за что в ТАССР судили немецких военнопленных

В День Великой Победы «Татар-информ» публикует уникальный материал. Он создан на основе страниц архивного дела гитлеровских грабителей и убийц, которое расследовали в советской Татарии. Материалы сегодня хранятся в архиве УФСБ по РТ. О том, как и за какие зверства карал фашистов меч правосудия, читайте в нашем переложении этой истории.





Нюрнбергский трибунал – процесс, на котором было осуждено высшее руководство Третьего рейха, – уникальный опыт в мировой правовой практике

Творивших беззаконие судили по закону

В мае 1945 года военное поражение Германии было очевидно, в том числе и самим нацистам. Государство, управляемое кровожадными фанатиками, стремившимися установить свой порядок в Европе, было повержено. Советский Союз одержал долгожданную и справедливую победу в Великой Отечественной войне – самом разрушительном конфликте в истории нашей страны.

Разоренному советскому государству предстояло возвращаться к жизни без стрельбы и взрывов снарядов. Предстояло не только разобрать руины стертых с лица земли городов и предприятий, но и разобраться в том, что творили оккупанты на огромной занятой территории. Нет сомнения в том, что в сердцах советских людей кипело желание покарать если не самого Гитлера, который самовольно спустился в преисподнюю немного раньше своей империи, то хотя бы его стервятников, что всюду сеяли горе и смерть.

Гитлеровцы не утруждали себя судебными разбирательствами, а просто терзали своих жертв без суда и следствия. Те, кто подарил миру жизнь, победители нацизма, не уподобились им. Преступников судили по закону. Пожалуй, каждый слышал о Нюрнбергском трибунале – процессе, на котором было осуждено высшее руководство Третьего рейха, уникальном опыте в мировой правовой практике.

Помимо Нюрнберга было много других процессов – крупных и небольших. Судили комендантов концлагерей, генералов и рядовых офицеров, чьи руки были по локоть в крови. Об одном из таких дел, которым занималось МВД ТАССР, рассказывает «Татар-информ».

Фигуранты дела чинили зверства над мирными жителями

Перед нами том дела №0012. Оно начато 31 декабря 1946-го и закончено 28 апреля 1947 года.

Старший лейтенант МВД ТАССР Брейтер рассмотрел материалы на бывших офицеров германской армии, на тот момент военнопленных, и установил, что на оккупированной территории Советского Союза они чинили зверства, злодеяния и насилие над мирными советскими гражданами.

Фигурантами дела являются шестеро военнослужащих 69-й пехотной дивизии германской армии:

43 года, лейтенант вермахта, переводчик отдела 1С (1Ц) контрразведки 69-й пехотной дивизии. Эрвин Карл Унтершпан. 37 лет, сын полицейского и сам полицейский в прошлом. Затем переведен в вермахт. Принимал участие в вероломном нападении на Советский Союз и участвовал в боях против Красной Армии при занятии немцами советских городов – Могилева, Дорогобужа, Вязьмы, Троицкого, Солнечногорска, Горок. На момент пленения – капитан, командир батальона 236-го гренадерского полка 69-й пехотной дивизии.

49 лет. В годы Первой мировой войны служил в конном полку Русской императорской армии. С ноября 1942 года и до пленения – переводчик начальника отдела 1С контрразведки 69-й пехотной дивизии. Оскар Август Биркенберг. 43 года, сын чиновника, имеет высшее образование, член нацистской партии с 1931 года. Двигался по партийной иерархии, был местным партийным руководителем. Начальник отдела 1С контрразведки 69-й пехотной дивизии.

34 года. В прошлом преподаватель реальной гимназии, имел высшее образование, член партии нацистов с 1937 года, На момент пленения – офицер-ординарец при отделе 1С. Участвовал в оккупации Франции, служил артиллеристом. Вильгельм Матиас Крист. 32 года, в прошлом торговец. Должность – адъютант командира 236-го пехотного полка 69-й пехотной дивизии.

Все шестеро были взяты в плен советскими войсками в апреле 1945 года в Кенигсберге. На момент старта дела часть из них содержалась в лагере для военнопленных в Елабуге.

Старшему лейтенанту МВД Брейтеру предстояло воспроизвести картину преступлений против мирного советского населения и определить, какую роль играл в этих событиях каждый из подследственных.

«Землянки расстреляли из пулеметов и забросали гранатами»

В деле описываются несколько карательных акций на территории Советского Союза – «послужной список» немецкой 69-й дивизии. Под видом борьбы с партизанами солдаты вермахта истребляли мирное население.

Спас-Деменск, 1942 год

В июне 1942 года в районе города Спас-Деменск Калужской области проводилась карательная экспедиция. Эрвин Карл Унтершпан принимал в ней участие, командовал минометной ротой. Он проводил проверку всего населения, проживающего в населенных пунктах по пути движения роты.

В результате этой экспедиции, которая длилась почти месяц, батальоном, в котором служил Унтершпан, были убиты 50 ни в чем не повинных советских граждан. Столько же взято в плен, одна деревня была сожжена. Всего в ходе акции убиты 5400 мирных граждан, о чем официально объявили в немецких газетах.

Полоцк, 1944 год

В апреле 1944 года в районе белорусского города Полоцка немцы искали советское население, которое скрывалось в горах. Для задержания этих людей Унтершпан направил специальную роту солдат, вооруженных винтовками, гранатами, пулеметами и танками. С воздуха высоту бомбили пикирующими бомбардировщиками, высланными по просьбе Унтершпана. Скрывающимся в горах людям удалось бежать в лес, однако среди них было значительное количество убитых и раненых, о чем свидетельствовали обнаруженные немцами могилы и окровавленная одежда.

Опочка, 1944 год

В мае 1944 года 236-й гренадерский полк 69-й дивизии участвовал в карательной акции западнее города Опочка в Псковской области. Биркенберг выезжал на место операции и контролировал деятельность полка. В операции принимал участие и Крист.

Красное, 1944 год

В июне-июле 1944 года в районе города Красное Великолукской области состоялась очередная операция против мирного населения. Важную роль в ней играл Вильгельм Крист.

Из материалов дела:

«Крист, принимая участие в этой операции, исполнял обязанности адъютанта командира 236-го пехотного полка. Он поддерживал связь с подразделениями этого полка, передавал им приказы оперативного характера и передавал обратно различного рода донесения руководителям операции».

Количество убитых не уточняется. Известно лишь, что были арестованы 100-120 человек.

Юрбаркас, 1944 год

В сентябре 1944 года в районе города Юрбаркас вблизи селения Панемуне Литовской ССР прошел рейд против находящихся в лесу евреев. Операцию инициировал Биркенберг, проводил ее батальон Унтершпана. Допросы пленных проводили переводчики Вольф и Ясковский, а также офицер-ординарец Шмидт.

Евреев немцам сдал местный лесник. Связь с ним держал переводчик Вольф. Лесник получал за информацию папиросы, табак и водку.

В результате операции убиты до десяти человек, ранен среди прочих восьмилетний мальчик. Схвачен советский офицер, которого затем допрашивали Биркенберг и Ясковский. Пленный ни в чем не сознался и «был направлен на расправу в отдел контрразведки корпуса».

В это же время в другом лесу севернее Юрбаркаса учебный батальон 69-й дивизии устроил еще одну карательную акцию.

Из протокола допроса переводчика Ясковского:

«При прочесывании леса нами были обнаружены две землянки с гражданским населением, где в одну из них нами была брошена граната. При этом был убит один советский гражданин, а остальные задержаны. Были найдены другие землянки, которые расстреляли из пулеметов и забросали гранатами. Среди задержанных были женщины и дети.

Все арестованные мирные советские граждане были доставлены в штаб дивизии и по приказу командира дивизии направлены на трудовые работы по сооружению немецкой линии обороны».

На допросах упоминали изменников Родины

Бесчинства, что безнаказанно творила гитлеровская свора в отношении мирного населения, переданы свидетелями этих событий. В процессе следствия были допрошены жители территорий, которые пострадали от насильников, грабителей и мучителей.

Уроженец села Лосьмино Смоленской области, колхозник Яков Урядников рассказал, что во время оккупации населенного пункта особенно зверствовали офицеры 236-го гренадерского полка 69-й пехотной дивизии.

«Немцы оккупировали село 7 октября 1941 года. С первого дня они стали сжигать жилые дома и общественные здания. В первый день ими были сожжены 9 лучших домов, колхозная конюшня со скотом, колхозный двор с инвентарем, колхозное гумно с урожаем. В первый день ими было расстреляно шесть человек. Мирных, ни в чем не повинных граждан», – вспоминал Урядников.

Также солдаты вермахта уводили скот и крали продукты у жителей сел.

«У меня лично отобрали овцу и восемь куриц. В январе-феврале 1943-го при отступлении сожгли всю нашу деревню – 36 домов – и угнали все население», – рассказала 46-летняя колхозница Ксения Козлова, жительница села Фоминцево.

Не все граждане Советского Союза остались верны свой стране перед лицом врага – это ужасный факт. Переводчик Ганс Арвед Вольф на одном из допросов рассказывает о перебежчиках, которые занимались вербовкой в армию коллаборациониста генерала Власова. Существовал отряд пропагандистов, который агитировал военнопленных примкнуть к предателям и составлял листовки на русском и татарском языках. Агитки сбрасывали с самолетов над позициями красноармейцев.

В расшифровках допросов упоминаются 13 изменников Родины – соучастников кровавых расправ над мирным советским населением.

После приговора вспомнили о международном праве

Материал, собранный Брейтером, был исчерпывающим – фигуранты полностью признали свою вину на допросах. Закрытый процесс по делу военного трибунала войск МВД Татарской АССР начался 27 октября 1947 года. 29 октября военнослужащие бывшей германской армии выслушали приговор.

Биркенберг, Ясковский, Шмидт, Унтершпан приговорены к ссылке и 20 годам каторжных работ.

Вольф и Крист получили 15 лет каторги.

По всей видимости, от смерти преступников невольно спас указ Президиума Верховного Совета СССР от мая 1947 года, по которому смертная казнь в стране отменялась.

Осужденные имели право подать апелляцию, что и сделали. Некоторые их формулировки заставляют недоумевать – они абсурдны, ведь нацисты ссылаются в них на международное право, которое сами попрали.

Так, Крист счел обвинение несправедливым, поскольку карательные акции проводились не против мирных жителей, а против вооруженных партизан. Обратное его словам было неоднократно подтверждено в допросах и на процессе.

«Все, что я выполнял как начальник отдела 1С, предусмотрено международным правом и ничего общего с преступлением не имеет. Считаю, что меня осудили несправедливо», – пишет Биркенберг в своей апелляции.

Унтершпан тоже ссылается на «Гаагские постановления» – международные конвенции о законах и обычаях войны, заложившие основу комплекса норм международного гуманитарного права.

Трибунал постановил оставить приговор в силе. Единственное изменение в первоначальное решение суда было внесено в 1955 году. Тогда собиралась комиссия ТАССР по пересмотру дел на тех, кто содержится в лагерях, колониях, тюрьмах и ссылках на поселении. В пересмотре решения по делу отказали всем, кроме Шмидта. Срок его заключения был снижен до 10 лет.

В 2002 году Генеральная прокуратура РФ постановила: реабилитации фигуранты дела не подлежат.